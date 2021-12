Los gases impiden el acceso de los vecinos a Puerto Naos, La Bombilla y El Remo

La Dirección de la Emergencia del volcán de La Palma ha decidido prohibir este domingo el acceso a la zona de los vecinos y regantes afectados por la erupción por Puerto Naos, La Bombilla y El Remo por presencia de gases.

Así lo ha informado el Cabildo, que agrega que, en concreto, no está autorizado el paso tanto por vía marítima como por carretera, mientras que el acceso por la zona norte se mantiene abierto.

En este sentido, estas medidas pueden variar según las condiciones meteorológicas y la evolución del proceso eruptivo, por lo que el Cabildo insta a los afectados a informarse a través de fuentes oficiales.

Científicos de INVOLCAN, minúsculos ante el tamaño del volcán, han realizado diversas tomas de muestras en el día de hoy / INVOLCAN scientists, tiny given the size of the volcano, have taken several samples today pic.twitter.com/33rQtEMutS