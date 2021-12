Marco González, alcalde del Puerto de la Cruz: “La ciudad debe liderar el proyecto del futuro muelle”

Terrenos sobre los que se asentará la futura infraestructura portuaria del municipio. DA

Han pasado más de cinco años desde que todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (PP, CC, PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense) suscribieran el acuerdo que definía la ‘hoja de ruta’ para iniciar el proyecto de Parque Marítimo y Puerto Pesquero, Deportivo, Comercial y Turístico planteado por el Cabildo.

Una hoja de ruta que viró rápidamente cuando, según el alcalde, Marco González, “CC y PP -entonces en el Gobierno local- nos quitaron las competencias del transporte de pasajeros al aprobar una disposición adicional que hacía rebajar la infraestructura a otra categoría que no lo contemplaba”.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces y esta infraestructura, que muchos consideran vital no solo para el Puerto de la Cruz sino para el Norte de la Isla, sigue varada. “La ciudad tiene que liderar el proyecto, no ser el actor secundario invitado a un capítulo de una serie completa”, sostiene González, quien opina que la ciudadanía “está tan cansada del uso partidista de los grandes proyectos que hablaré menos y haré más”. Por eso, añade, “hay cosas de las que no hablo”.

El mandatario no quiere decir nada “que no pueda garantizar” y “para no hacer el ridículo ni política ni personalmente vamos a tener que esperar al estudio de impacto ambiental por parte del Gobierno de Canarias que es el procedimiento en el que estamos”.

En octubre, las dos fuerzas de la oposición en el Consistorio, PP y CC solicitaron un pleno monográfico que fue denegado por el grupo de gobierno (PSOE-ACP) e inmediatamente acusaron al alcalde de negarse a hablar sobre este asunto, que mantiene “a oscuras”, y sobre el cual no reciben información desde hace más de dos años.

“No me niego a hablar del muelle sino a decir nada que yo no pueda garantizar. Además, ellos se fueron en 2019 y tampoco hicieron nada”, añade.

El regidor portuense “se centra en la realidad” que pasa por las reuniones técnicas que se han mantenido con el Gobierno de Canarias tanto desde el área de Urbanismo como la de Hacienda para solventar problemas y “buscar las herramientas que permitan recuperar las competencias de ámbito autonómico en este proyecto”.