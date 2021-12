Una foto de la casa de Amanda en La Palma, entre las imágenes de 2021 para ‘New York Times’

El periódico estadounidense ‘New York Times‘ ha elegido una espectacular fotografía de la casa de Amanda Melián, en Las Manchas (La Palma), que quedó cubierta por las cenizas que expulsó el volcán de Cumbre Vieja y en cuyo jardín surgió una boca eruptiva, como una de las mejores imágenes del 2021.

“Es bueno ver una de mis fotos tomadas en La Palma cubriendo el volcán como una del Año en Imágenes 2021”, escribía el autor de la instantánea que ha dado la vuelta al mundo, Emilio Morenatti (AP), en su cuenta en Twitter.

“Cada día pendiente, sufriendo, pensando hoy nos toca; cuando vi la foto no me lo podía creer, en ese momento uno se derrumba, ¿quién iba a pensar que eso iba a salir ahí?”, reflexionaba la propietaria de la vivienda en la SER a finales de noviembre.

La imagen es una de tantas que representan el drama de los afectados por el volcán que entró en erupción el pasado 19 de septiembre. Ahora ha cobrado el protagonismo que merece a escala internacional de la mano de la prestigiosa cabecera norteamericana, junto a otras como la elección del presidente Joe Biden o el todavía reciente conflicto en Afganistán.

