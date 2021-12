Valdano: “Veo una ilusión en el Tenerife que no percibía desde hace tiempo”

Jorge Valdano, ex-entrenador del CD Tenerife. /Fran Pallero

Nos podríamos tirar horas y horas hablando de fútbol con Jorge Valdano. El exentrenador del CD Tenerife hizo un viaje relámpago hasta la Isla para dar una conferencia en el Teatro Leal de La Laguna relacionada con la etapa más exitosa del CD Tenerife en los años 90. Uno de los personajes que más huella ha dejado en los 100 años de existencia del representativo recibió a DIARIO DE AVISOS en el Laguna Gran Hotel en los que se repasó en una entrevista de veinticinco minutos los temas que están de rabiosa actualidad como son la buena marcha del CD Tenerife, su Centenario, de la ilustración, Sueños de fútbol, de los hermanos Carmelo y Martín Rivero que en noviembre cumplió 27 años, Pedri González, la crisis del Barça, el buen momento de su Real Madrid, la explosión de Vinicius Júnior, la muerte de Diego Maradona, la Superliga, el VAR, el auge del fútbol femenino y de Universo Valdano, el programa que presenta en Movistar con entrevistas a destacados futbolistas del planeta fútbol. Lo dicho, hablar con Valdano es hablar de fútbol en estado puro, pero siempre con el toque que distingue a los sabios del fútbol de lo terrenal.

-¿Qué le trae de nuevo por Tenerife?

“Una invitación para hablar de aquellos tiempos en donde vivimos el fútbol de una manera muy emocional, y por eso es tan difícil olvidarlo. Es increíble. Cada vez que habló con alguien de Tenerife, me dice que estaba haciendo aquel día y a esa hora. Aquellos finales de Liga marcaron a mucha gente de la Isla y de la Península también”.

–Este año se cumplieron 27 años de la ilustración de los hermanos Rivero, Sueños de fútbol. Han pasado muchos años pero se trata de un libro imperdible para las distintas generaciones.

“Es un libro que tuvo una singularidad, era el primero que se hacía bajo la dirección de Carmen Lacambra y estaba aterrorizada porque en aquel momento había una máxima que decía: “libros de toros vende, libros de fútbol no vende”. Y aquel libro lo petó porque coincidió con mi paso del CD Tenerife al Real Madrid que generó un impacto mediático en el que se vio muy favorecido el libro y se calmó Carmen Lacambra (risas).

-Pasamos a temas de más actualidad, ¿está siguiendo la trayectoria del CD Tenerife en la que parece que este año va muy en serio aunque aún reste mucha temporada por delante?

“Veo una ilusión que no percibo desde hace mucho tiempo. El equipo está en muy buenas manos porque Ramis es un entrenador capacitado y una persona maravillosa. No siempre bien tratada por lo que he visto a mi llegada a la Isla, pero bueno una víctima más de las redes sociales que son implacables”.

-El CD Tenerife está celebrando su Centenario. Suponemos que para Jorge Valdano es un orgullo que tanto su Tenerife como el de Jupp Heynckes sean los mejores equipos de la historia del club.

“Por supuesto que es un orgullo. Fíjese que me da mucha pena que de aquella experiencia, tanto la vivida por mi como por parte de Jupp, no haya un testimonio sociológico. No una crónica meramente deportiva, sino que era una muy buena oportunidad para medirle el aceite al fútbol. Lo que el fútbol es capaz de provocar. Lo que el fútbol derrama en término sociológico”.

-Hay un futbolista tinerfeño que está batiendo todos los registros con recién cumplidos los 19 años: Pedri González. ¿Qué sensaciones le transmite el futbolista del Barça?

“Es un jugador natural con un talento descomunal para hacer siempre lo que corresponde. Tiene lo más difícil que hay dentro del ámbito futbolístico, diría de cualquier ámbito. Es un jugador con criterio para decidir bien a máxima velocidad. Es muy preciso y todavía tiene que madurar. Yo no me olvido que Iniesta que no se consolidó hasta los 24 años. Pedri tiene 19 años dentro de un fútbol que es mucho más táctico y más físico que el de hace diez o quince años, y eso lo va a poner ante una exigencia muy grande. Todo lo que le falta lo quiere aprender y todo lo que no se aprende lo trajo desde la cuna”.

-Hablando del Barça, ¿le sorprende lo que está ocurriendo en el club catalán, a 16 puntos del liderato en LaLiga Santander en el mes de diciembre, eliminado de la Champions y con el añadido del castigo que supone para un club como el Barça jugar la Europa League.

“A mi no me sorprende. El fútbol le ha venido avisando desde hace muchos años, y se tomó con un punto de frivolidad la marcha de Messi, que es un genio que genera necesariamente una nostalgia imposible de llenar. Es la tormenta perfecta, un club que tiene muchos ilustres que ya son veteranos que emprenden el camino de vuelta y con mucho talento joven que están en el camino de ida, y con muy pocos jugadores en plenitud que estén dando el rendimiento que estabilice al equipo. Y luego una situación económica muy precaria. Siempre hay que dejar que el tiempo haga sus cosas en el fútbol, pero van a necesitar mucho trabajo y van a necesitar mucho tiempo”.





-También era lógico pensar que la marcha de Messi resultaría traumática porque con su fútbol tapaba muchas carencias del Barça

“En el mundo del fútbol casi todo es opinable, menos los resultados, los goles…todo aquello que se entiende solo desde los números. Desde ese lugar, y para no entrar en el territorio de lo opinable, se fueron 50 goles por temporada. Eso es imposible de paliar”.

-Todo lo contrario sucede, de momento, con el Real Madrid de Carlo Ancelotti que lleva una temporada impecable

“El Madrid, si hablamos de jugadores que le dan estabilidad a un equipo, tiene a tres futbolistas que son desde lo profesional y hasta en lo personal, una bendición para cualquier entrenador: Casemiro, Kroos y Modric. Gente que contagia fútbol y contagia profesionalidad. Y además, en el Madrid el tiempo si ha hecho bien su trabajo dejando que madurarán jugadores como Vinicius, Milatao, Rodrygo o Asensio. A los jóvenes le ha llevado su tiempo pero ya se están consolidando a la sombra de estos grandes héroes”.

-¿Está sorprendido por la explosión de Vinicius Junior?

“Sí me sorprende. Hay cosas en el fútbol que uno puede incorporar a su juego y hay otras que son un don de la naturaleza como por ejemplo es el gol. El parecía que no lo tenía y de pronto ha aparecido el gol como si el don lo tuviera escondido en algún lugar. Además marca auténticos golazos. Tiene un rasgo de su personalidad que es determinante para seguir aprendiendo y es que no se frustra ni a palos. Fallaba goles con una frecuencia y un atolondramiento que desconcertaba y le cicatrizaba los errores al momento porque a la siguiente jugada lo veíamos con la misma decisión, y eso con el tiempo da rédito”.

-¿Qué puede suponer para el Real Madrid la más que probable llegada de Kylian Mbappé para la próxima temporada?

“El Madrid necesita permanentemente fortalecer su leyenda y su grandeza. En este momento lo puede hacer desde dos vertientes: la grandeza física, eso lo va a permitir el nuevo Bernabéu que será algo deslumbrante, y la grandeza futbolística y eso solo lo logran los grandes héroes y Mbappé, en estos momentos, si no es el más grande, por ahí está”.

-¿Mbappé para el Real Madrid es el salto que le falta para volver a disputar finales de Champions?

“El Madrid nunca está lejos de disputar finales de Champions, incluso en este momento que hay un clima de depresión en LaLiga porque hemos perdido jugadores que por si solo le daban al campeonato un relieve tremendo. Siempre hay que contar con el Madrid en Champions porque tiene la experiencia y el respeto de los rivales cuando no el miedo, pero sí los grandes jugadores son los que te permiten alargar el paso de una manera más natural”.

-En unas declaraciones suyas de hace unos días atiza al proyecto de la Superliga

“El fútbol ha sido siempre, como dijo un directivo inglés, el opio del pueblo. El fútbol está sufriendo una especie de desclasamiento, digamos que todo el fútbol, desde los grandes clubes a los grandes jugadores. El fútbol ya no es socialmente lo que era hace 25 o 30 años. Soy de la idea de que una clase social no se apodere de un fenómeno tan popular. Esa es mi idea de lo que el fútbol tiene que significar”.

-Jorge Valdano, desde el primer momento que se implantó el VAR en el fútbol, no empatizó con esta herramienta. Imaginamos que visto lo visto si es por usted lo desterraría del planeta fútbol.

“Todo va a terminar resolviéndose tanto en la parte puramente técnica, porque se demora a veces demasiado tiempo en tomar una decisión, como el criterio arbitral que en estos momentos es desigual y que yo supongo que con el tiempo se unificarán los criterios. Mi principal miedo es que considero el fútbol como un hijo de su tiempo y desde esa reflexión mi impresión es que la tecnología es casi todo lo contrario al salvajismo del fútbol. Y luego, la tecnología ya me da miedo por si misma porque considero que es invasiva y que no se conforma con poco. Una vez que se mete ya no hay manera de sacarla y eso va a terminar con que se apodere del juego el Big-Data. Me parece bien en cualquier ámbito menos en el ámbito del juego o en el ámbito del arte”.

-Hace pocos días se concedió el séptimo Balón de Oro a Leo Messi. ¿Está de acuerdo que el premio haya ido a parar a las manos del crack argentino?

“Sí, porque sigue siendo el talento puro más grande que hay en el mundo, y no seré yo quien lo discuta”.

-Lo de Diego Armando Maradona fue la crónica de una muerte anunciada?

“Sí. Hubo una especie de abandono del entorno y del mismo Diego, que fue una víctima más de la pandemia sin sufrir el contagio. Maradona en los últimos años de su vida solo podía ser rescatado por el fútbol, y cuando desapareció el fútbol de su vida desaparecieron sus ganas de vivir”.

¿De volver a nacer, le gustaría ser Diego Maradona o Jorge Valdano?

“No, no…alguna vez me preguntaron que hubiera preferido ser si Borges o Maradona, y dije que Maradona, pero bueno llegado a este punto hubiese sido mejor idea ser Borges. En su momento era imposible no envidiar a Diego por todos los milagros que hacía dentro de la cancha, por su manejo del espectáculo y era muy difícil no apiadarse de Diego por el acoso en el que vivía”.

-Universo Valdano es un programa que se emite en Movistar y que presenta usted con entrevistas a los mejores futbolistas del mundo y con personajes que han dejado huella con su obra. ¿Hay alguna historia en particular que le haya conmovido especialmente?

“Siempre las historias que conmueven son las humanas. Recuerdo la entrevista que le hice a Marco Asensio poco después de haber llegado al Real Madrid, y me contó la historia de su vida, cuando falleció su madre, y se quebró al aire y eso siempre produce una fuerte conmoción. Son héroes, pero el ser humano siempre pide paso”.

–Universo Valdano tiene varias deudas pendientes: Leo Messi, Cristiano Ronaldo…

“Con Leo tengo la promesa de que será esta misma temporada y en cuanto a Cristiano Ronaldo se intentará (risas)”.

-El fútbol femenino está en plena expansión. ¿Qué puede significar para el fútbol femenino de España el Balón de Oro concedido a la jugadora del Barça, Alexia Putellas?

“Todo lo que genera impacto hace bien al fútbol femenino porque necesita de la atención popular. Yo he sido muy feliz jugando al fútbol. Fui muy feliz de niño y muy feliz de adulto. Y que ese privilegio lo puedan tener el otro 50% de la humanidad me parece maravilloso. Así que todo mi respaldo para las chicas que están en estos momentos de imponer el juego desde, en algunos casos, una cierta precariedad que todos debemos luchar para que se profesionalice”.