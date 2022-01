El alcalde de Tacoronte acusa a la oposición de “hacer demagogia” con el nuevo reglamento municipal

El Ayuntamiento cuenta con un reglamento orgánico, un documento de funcionamiento interno. DA

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, acusa a la oposición (a excepción de Ciudadanos que aprobó el documento) de “hacer demagogia” con el nuevo reglamento orgánico del Ayuntamiento y desmiente las acusaciones vertidas el lunes por los portavoces del PP y CC, José Caro y Álvaro Dávila, respectivamente, y los tres concejales no adscritos Carlos Medina, Sandra Ramos y Candelaria Dorta.

El mandatario detalla que los grupos tuvieron el documento con ocho días de antelación y además sabían que se iba a llevar al Pleno porque yo lo adelanté en la sesión del mes anterior. Precisa que la sesión plenaria se celebró el jueves 13 y según el alcalde, el día 5 de enero, víspera de Reyes, los grupos disponían de la documentación y “así puedo demostrarlo con los registros telemáticos de Secretaría que la envía con acuse de recibo a través de la sede electrónica”, insiste.

Díaz considera que “la oposición no estaba a gusto con este texto y no hizo su trabajo, ya que no presentó ni una sola enmienda. Ni siquiera planteó alternativas a los tiempos de intervención, que es uno de los puntos con los que dicen no estar de acuerdo. Me sorprende que sus concejales, que cobran por acudir a los plenos, no lo hayan hecho y ahora le pidan a los vecinos que lo hagan como si fuera un documento de participación ciudadana cuando es un documento de régimen interno, que en poco o en nada afecta directamente a los vecinos”, tal y como se lo confirmó la secretaria.

En este sentido, cita a Carlos Medina, quien reconoció en el Pleno que no había leído el reglamento. “¿Qué se puede esperar de unos representantes públicos que se sientan en un pleno a discutir un documento que no se han molestado ni en leer?”, se pregunta, al tiempo que añade que “es un documento de 72 páginas, que alguien leyendo muy lentamente se puede leer y estudiar en dos horas”.

Respecto a la creación de una comisión, “como se hizo para ponerle nombre a una calle”, según le reprochó la oposición, José Daniel Díaz contesta: “Los nombres de las calles, según el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Tacoronte, requiere que se conforme una comisión que haga la propuesta si se trata de una persona física, con lo cual están confundiendo y usando la demagogia porque saben que es así. En cambio, el debate para este tipo de documentos se entiende que es en el pleno”.