El Gobierno de PSOE-ACP en el Puerto de la Cruz aprueba en solitario la cuenta de este ejercicio

El presupuesto de este año se debatió en un pleno extraordinario celebrado de forma telemática. DA

Equilibrado, sin déficit inicial y ajustado a la realidad municipal. Así definió ayer la concejal de Progreso Económico del Puerto de la Cruz, Carolina Rodríguez, el presupuesto del Ayuntamiento de este año, que fue aprobado en solitario por el grupo de gobierno (PSOE-ACP).



La cuenta de 2022 alcanza los 38.337.476 euros, un incremento del 5,72% con respecto al año pasado y sigue priorizando el área Social y medidas que impulsen la recuperación económica que “experimenta la ciudad en los últimos meses”, dijo Rodríguez.



El presupuesto fue debatido durante un pleno telemático en el que el Ejecutivo local no logró convencer a los dos grupos de la oposición para que le dieran su apoyo. Tanto PP como CC votaron en contra. El primero presentó una enmienda a la totalidad, pidió que se devolviera y se elaborara nuevamente teniendo en cuenta las directrices que establece el artículo 168 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El segundo propuso doce, todas rechazadas, para dar de baja a partidas que, entiende, no tienen que estar presupuestadas ni con gastos cerrados, como el servicio de abastecimiento de agua, y poder atender así las necesidades reales de los vecinos.



La edil subrayó que las cuentas de la ciudad turística recogen una previsión para este ejercicio en un escenario todavía incierto ante el avance de la pandemia de COVID-19 por lo que, igual que en 2021, se ha apostado por la continuidad y la prudencia.



“Son unas cuentas coherentes y prudentes con el escenario actual, aunque también esperanzadas en que 2022 suponga el final definitivo de esta crisis sanitaria que ha comportado tantas incertidumbres y contratiempos para nuestra principal industria que es el turismo”, declaró. En este sentido, desglosó algunas de las cantidades que se contemplan para la atención de las necesidades sociales, como los 40.000 euros para las personas sin hogar; los 170.000 para la aplicación de ayudas a familias, 12.000 euros para el Plan Municipal de Infancia; 8.000 para el de Voluntariado y los 28.000 para el de Juventud.



El presupuesto también recoge los compromisos legislativos con el aumento del 2% en los salarios de los trabajadores públicos, 120.000 euros para reforzar el servicio de Policía local, la subrogación de ocho empleados de Pamarsa y el complemento específico de productividad que pasa de 200.000 a 50.000 euros.

Sin embargo, la mayor crítica de la oposición fue que no se atienden a las necesidades reales de la ciudadanía. Los portavoces de PP y CC, Pedro González y Sandra Rodríguez, respectivamente, coincidieron en el documento económico “llega tarde y mal”, sin tiempo para debatirlo “y sin una planificación clara ni los servicios que se van priorizar”.



También le respondieron a Carolina Rodríguez sus declaraciones respecto a la situación financiera del Ayuntamiento. “Este año se está viviendo de la renta y de la herencia del mandato pasado”, sostuvo la concejal nacionalista, quien igual que su homólogo del PP le reprochó a PSOE-ACP el “exceso” de eventos y actos festivos “cuando no se han tramitado las ayudas a la rehabilitación de viviendas, no se dieron las subvenciones los colectivos ni se pagaron las dos anualidades a la fundación canaria José Luis Montesinos”, encargada del reparto de alimentos básicos a quienes más lo necesitan.



“El proyecto de presupuesto que se pretende aprobar es lo mismo que nada, elaborado sin ningún tipo de esfuerzo político. No refleja ninguna previsión para un año que se antoja complicado, no obedece a plan alguno ni a ninguna prioridad salvo eventos y festejos”, sostuvo por último Pedro González.

La liquidación de Pamarsa: una falta de previsión “absoluta”, según el PP

Pedro González calificó de “una falta de previsión absoluta” la liquidación de la empresa pública Pamarsa y su proyección en el presupuesto de 2022. El portavoz criticó la partida de 1,2 millones de los trabajos realizados por Pamarsa en el Lago Martiánez. “¿Ustedes no se acuerdan que esta empresa en dos meses ya no debe existir? ¿Cómo van a presupuestar lo mismo que el pasado año?”, cuestionó. “O el Gobierno no va a cumplir el mandato legal y ya nos lo está advirtiendo en el presupuesto, o lo que incluso es más grave, que se ha olvidado de esta circunstancia a la hora de elaborarlo”, concluyó.