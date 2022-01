Elsa López: “Me niego a cerrarme a las nuevas sonoridades”

La escritora canaria Elsa López. / DA

Por Benjamín Reyes

Elsa López (Fernando Poo, hoy Malabo, Guinea Ecuatorial, 1943), junto a Alexis Ravelo, será la narradora del concierto que protagonizará Le Concert des Nations, dirigido por Jordi Savall, el 8 de febrero en el Auditorio de Tenerife, en el 38º Festival Internacional de Música de Canarias. La poeta palmera, de raíces africanas, comparecerá para poner voz a Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, de Joseph Haydn, que incluye textos de José Saramago con motivo del centenario de su nacimiento.

-¿Cómo casan la poesía y la música?

“En la antigüedad los filósofos hablaban de la conexión entre poesía y música. Desde pequeña me gustaba la música y acudía a los conciertos”.

-¿De qué manera llega a este proyecto?

“El artífice es Jorge Perdigón, director del Festival de Música de Canarias. Imagino que eligen a Alexis Ravelo y a mí por ser escritores. Este concierto se lleva tiempo celebrando con textos del evangelio. Y este año se va a desarrollar con los de José Saramago. Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz es una obra de Joseph Haydn, y Saramago escribió un texto inspirado en su música, Las siete palabras del hombre. Saramago escribe como si fuera Jesucristo. Jordi Savall me parece un músico extraordinario, por eso acepté”.

-¿Cuáles son ‘Las siete palabras del hombre’?

“Estas siete palabras son: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!, ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’. Son las palabras que, según los evangelios, dijo Cristo en la cruz. En alusión a cada una de estas palabras, Saramago escribió un texto”.

-¿Cómo se alternarán su voz y la de Alexis Ravelo?

“Son dos voces narrativas. Las palabras intentan explicar la música. Son siete movimientos. Deduzco que a Saramago le inspiró el sufrimiento de Cristo en la cruz. Seas o no cristiano, si eres una persona sensible, vas a empatizar con su dolor”.

-¿La música cura las cicatrices del alma?

“La música cura absolutamente todo. La música me sosiega, me da ánimos. La música es un soporte de los sentimientos. Cuando asisto a un concierto en mí se producen determinadas emociones”.

-¿La escucha mientras escribe?

“Escucho música constantemente. Desde Clara Montes a El Cigala, pasando por Miguel Poveda o Leonard Cohen. De música clásica, me gusta mucho la música de piano y los conciertos de cuerda”.

-¿Qué autores recomendaría a un neófito para iniciarse en la música clásica?

“En piano, Chopin es fundamental. Me encantan Chaikovski y Rajmáninov. Hay un concierto imprescindible, el quinteto para cuerda de Schubert. Si alguna vez me preguntan: ¿qué música quieres que suene en tu funeral?, a lo mejor pediría este quinteto de cuerda”.

-¿Por qué miramos a los clásicos?

“La música clásica exige disciplina. Es una música que crea muchas expectativas y llena muchos espacios. Mi nieto, desde que tenía tres años, escucha música clásica y con Chopin se queda quieto. Ahora tiene cinco y toca un piano que tengo en casa. Aquí, en La Palma, van muchos niños a los conciertos de música clásica. Por ejemplo, explicándoles Las cuatro estaciones de Vivaldi. Es algo que llama mucho la atención a la gente que viene de fuera”.

-¿Escucha música sinfónica y de cámara del siglo XXI?

“Hay autores jóvenes que me hacen llegar su música y la escucho con verdadero placer. Me niego a cerrarme a las nuevas sonoridades. Aunque a veces me cuesta escuchar la música sinfónica contemporánea. Al final es cuestión de educación musical”.