Francis González, alcalde de Icod: “Seguimos apostando por ser un pueblo auténtico y trabajar en una línea de calidad donde estén presentes nuestras tradiciones”

Francis González, alcalde de Icod de los Vinos

2022 será un año clave para el reposicionamiento turístico de Icod de los Vinos. “Todavía hay que seguir dando pasos”, asegura su alcalde, Francis González, y en esa línea trabaja el Gobierno municipal. Por ello, la apuesta este año en Fitur ha sido la de promocionar las tablas de San Andrés, una de sus tradiciones más populares y a la vez, uno de los mayores reclamos turísticos del municipio a través de la realidad virtual. El próximo reto es que los turistas pasen unos días en la Ciudad del Drago conociendo su patrimonio cultural, comprando en las tiendas, disfrutando de un baño en la playa de San Marcos o simplemente, perdiéndose en el monte de pino canario o visitando el Parque del Drago y la Cueva del Viento. “Por eso apostamos y lo seguiremos haciendo”, asegura.



-Icod ha apostado fuerte en esta edición de Fitur. Ya no hay más folletos ni revistas sino realidad virtual. ¿De qué se trata el proyecto Icod 360?

“Se trata de arrancar con una muestra de nuestras tradiciones a través de la realidad virtual. Hemos empezado con las tablas de San Andrés. Hace unos años un amigo me dijo que tenía que ir a Funchal y ver los cestos, a los que se vincula con las tablas. A partir de ahí vine empeñado en que Icod tenía que sacarle provecho a las tablas y utilizarlas como una herramienta en el sector turístico. Así, decidimos llevar las tablas a una realidad virtual, que la gente conociera nuestra tradición, la viviera y quien no se atreve a subirse a una y tirarse, que pudiera hacerlo desde la realidad virtual. Y la verdad es que ha tenido muy buena aceptación, la gente se sorprendía mucho. Lo veías en sus caras y en los comentarios que hacían. Estamos trabajando para añadirle el próximo año el componente histórico con una realidad virtual aumentada, es decir, ofrecer una herramienta que dé a conocer también la historia de San Andrés”.



-¿Confía después de esta presentación que las tablas sean un reclamo turístico, que el último fin de semana de noviembre los turistas lleguen a Icod como lo hacen, por ejemplo, el día de las alfombras del Corpus Christi, a La Orotava?

“Ya lo es, pero obviamente todo ésto suma y ayuda para cuidar nuestro destino y sacarle punta si cabe. Está claro que todos los esfuerzos hacen es que haya más gente y cuanto más gente conozca el destino, más gente vendrá al pueblo. El año pasado San Andrés fue distinto debido a la pandemia pero estoy convencido que en 2022 lo podremos vivir con toda intensidad y promocionarlo para que acudan muchos visitantes. Es nuestra tradición, y para poder conocerla es importante venir una semana o un fin de semana para saber que en Icod tenemos la receta de la felicidad. Y así era la promoción que hicimos en Fitur del municipio, la de un pueblo mágico. Y si se nos ha permitido estar es porque se entiende que es un pueblo auténtico, donde celebramos la vida y tenemos fiestas y tradiciones. De hecho, somos el pueblo de Canarias que más tradiciones conserva. De eso se trata, que cualquier momento es bueno para venir a Icod y vivir con nosotros nuestras cosas. Pero hay un momento muy especial como son las Fiestas de San Andrés, de eso no hay duda”.



-Icod también mostró en Fitur su experiencia gastronómica a periodistas especializados en esta materia con el condumio de conejo, un ícono de la gastronomía local. ¿De Fitur a Madrid Fusión?

“Sí, esa es la idea. Sobre la base del condumio de conejo hay un plato tradicional, pero después hay otras fórmulas con las que estamos experimentando”.



-El municipio cuenta con un gran tesoro como es la Cueva del Viento, el mayor tubo volcánico de Europa y el quinto del mundo. ¿Se le saca suficiente partido?

“En todas las presentaciones arrancamos con unos vídeos donde explicamos que es Icod de los Vinos, desde el mar hasta la cumbre. Yo siempre defiendo que Icod está a los pies del ‘padre Teide’ y que tiene la mayor masa de pino forestal entre la que se encuentra el tubo volcánico más largo de Europa. Además, cuenta con un patrimonio civil, histórico, religioso y en el casco histórico el drago milenario, una zona comercial importante y termina con la playa de San Marcos. Esa promoción del municipio está presente incluso este año a través de estos vídeos. Desde el Ayuntamiento podemos hacer todos los esfuerzos pero la titularidad y la gestión es del Cabildo de Tenerife. Nosotros hemos querido e insistido a su presidente, Pedro Martín, para que vuelva a visitar la Cueva del Viento, ver cómo está la finca El Boquín y trabajar para que conjuntamente estos dos enclaves se puedan gestionar a través del Centro de Interpretación de la Parque del Drago”.



-Usted ha reclamado en muchas ocasiones que el Parque del Drago y la Cueva del Viento sean un símbolo de las campañas de turismo a nivel insular y regional. ¿Sigue reivindicándolo?

“Sí, claro. Por eso seguimos mostrando nuestros vídeos y está presente en nuestra acción, pero sigo echando en falta que las campañas promocionales no se diseñen con la participación de todos los pueblos de Canarias. Todos somos turísticos y debemos tener esa etiqueta, no solamente los que tengan más camas. Para que la gente venga a Canarias y a Tenerife tiene que haber un destino que sea interesante en todos los sentidos. En el caso de Icod es uno de los más visitados del Archipiélago”.



-¿Tiene infraestructura alojativa suficiente el municipio?

“Tenemos contabilizadas más de 2.000 camas, no solo en los hoteles emblemáticos sino en casas de turismo rural y viviendas vacacionales regadas por todos los núcleos. Además, estamos trabajando para que en el futuro haya un hotel en el casco y que además Riquel pueda ser recuperado a través de unos usos turísticos sostenibles y que vayan vinculados, por qué no, con una actividad vitivinícola, ahora que la Agencia de Protección va a empezar a limpiar esta zona del litoral costero que es un diamante en bruto. Con algunos propietarios seguimos trabajando en esa línea para, una vez que tengamos el Plan General de Ordenación aprobado, que espero que sea a final del verano, empiece la cuenta atrás en la que podamos materializar la recuperación de Riquel”.



-Icod es el primer municipio de Canarias que forma parte de la Red de Pueblos Mágicos de España. ¿Qué compromisos supone?

“El hecho de estar con otros destinos turísticos pioneros en turismo rural supone el compromiso de seguir apostando por ser un pueblo auténtico y trabajar en una línea de calidad, donde siempre esté presente lo propio, nuestras tradiciones, lo auténtico de los valores que tienen muchos pueblos que son mágicos, donde se celebra la vida y están activos, además de ser bonitos. Es incorporarse a una red que trabaja en una línea de promoción conjunta”.



-También el primero del país en estar en la Asociación Española de Enoturismo. ¿Estar en estas redes ayuda a posicionarse como destino?

“Sin duda. Hemos tenido con el presidente de esta asociación un encuentro y la idea es, previa vista a Icod, con un grupo de trabajadores y asesores, poder encaminar algunas acciones que son necesarias y que están vinculadas al mundo vitivinícola que tantas posibilidades ofrece. Hay mucha gente joven en la ciudad que está cogiendo el testigo de la iniciativa empresarial con nuevas fórmulas por las que hay que trabajar y apostar para seguir teniendo unos vinos tan espectaculares como los que tenemos”.

Icod 360: la aplicación que permite ‘tirarse’ de una tabla

Icod de los Vinos acudió a la 45 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una novedad tecnológica: Icod 360. Se trata de una aplicación sencilla que a través de un código QR se puede descargar en el teléfono móvil y disfrutar de la sensación de tirarse en una tabla por las calles más empinadas del municipio, como el Plano, Hércules y San Antonio. A través de unas gafas de realidad virtual y haciendo uso de esta herramienta digital, se vive una experiencia única eligiendo incluso las calles, si se quiere ir solo o acompañado, y hacerlo en tablas pequeñas o en tablones