Huidobro (HUC): “Acaban teniendo miedo a morir solos en la UCI”

Personal sanitario de la UCI del HUC se dispone a dar un medicamento a un paciente ingresado con coronavirus. |Fran Pallero

La intensivista del Hospital Universitario de Canarias Samantha Huidobro aseguró en COPE Tenerife que no entiende cómo “hay gente que niega la pandemia, que te dicen que no creen, como si esto fuera una religión. Es una enfermedad real, que deja secuelas y la gente se muere”. Y esbozó el deseo de que “estuvieran una semana viendo lo que nosotros vemos”. Por otro lado, lamentó que “hay muchos que no se han vacunado y cuando llegan se arrepienten”, sobre todo los que “no se vacunaron por miedo”. “Muchos no son conscientes de lo graves que están, se asustan, lloran o protestan”. “Acaban teniendo miedo a morir solos en la UCI”.

Los fallecimientos en Canarias por COVID volvieron a aumentar en las últimas 24 horas, al registrarse 12 muertes, por las cuatro de la previa, de tal forma que el total de óbitos se sitúan en 1.384, 244 en lo que llevamos de mes. Ya son más del doble que el segundo mes con mayor número de decesos.

De las 12 personas que han fallecido en el último día, siete decesos se produjeron en Gran Canaria (cuatro en Las Palmas, uno en Telde, Santa Lucía y Gáldar) y cinco en Tenerife (tres en Santa Cruz y uno en Granadilla y Güímar), teniendo todas entre 67 y 96 años, excepto una persona que tenía 37 años. Asimismo, todas presentaban patologías previas, excepto una con 67 años y otra con 82.

En cuanto a los contagios, Canarias registró 1.838 nuevos positivos por SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, 169 menos que la previa. Es la tercera jornada de descenso continuado, de tal forma que acumula un total de 253.797 infectados desde el inicio de la pandemia.

Se notifican 151.378 recuperados de la infección, de los cuales 815 altas se registraron ayer. Por tanto, hay 101.035 personas activas con la infección, de las cuales 90 están ingresadas en UCI (tres menos), 635 están hospitalizadas (18 más) y 100.310 se encuentran aisladas.

Por islas, Gran Canaria notificó 918 positivos, Tenerife 596, Fuerteventura 119, La Palma 100, Lanzarote 81, El Hierro 13 y La Gomera 11 contagios. El Archipiélago suma 12.820 contagios en la última semana y 38.526 en los últimos 14 días. Por islas, Gran Canaria suma 6.247 positivos en los últimos 7 días (2.246 más que Tenerife), mientras que a 14 días suma 17.007 casos (casi 3.200 más).

Actualmente la incidencia acumulada a los 7 días en Canarias sigue a la baja, hasta los 589,38 casos por cada 100.000 habitantes, 54,7 puntos menos, mientras que a los 14 días desciende a los 1.776,77 casos, una tasa de 152 casos menos que la previa. Bajan todas las islas sus incidencias, con El Hierro, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura por encima de la media regional a 7 y 14 días. Los datos de Tenerife, con IA a 7 días de 430, no se veían desde el 16 de diciembre, y una IA a 14 días de 1.492.

Presión asistencial

Sin embargo, pese a la mejora de registros de contagios e incidencias acumuladas, la presión asistencial en Canarias continúa incrementándose con 725 personas hospitalizadas (90 ingresadas en UCI -tres menos- y 635 ingresadas en planta, 18 más), por las 710 hospitalizadas con COVID en la previa (617 en planta y 93 en UCI).

Por islas, Tenerife suma 46.652 activos (44 en UCI y 360 hospitalizados), mientras que Gran Canaria registra 41.899 activos (44 en críticos y 251 ingresados en planta), además de los 6.171 activos de Fuerteventura (uno en UCI y tres hospitalizados) o los 4.814 están activos de Lanzarote (nueve ingresados en planta).

Por su parte, La Palma suma 1.145 infectados activos (nueve hospitalizados), El Hierro notifica 218 activos (uno en críticos y otro en planta), mientras La Gomera presenta 136 activos (dos hospitalizados).

Hasta el viernes se han realizado un total de 3.078.358 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 8.937 se corresponden al jueves, con una tasa de positividad PDIA del 20,57%.

Pide responsabilidad

El Cabildo de La Gomera hizo ayer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y el cumplimiento de las medidas sanitarias tras la subida de la isla al nivel 3 de alerta a partir de las 00.00 horas del lunes.

Se establece un máximo de 6 personas -salvo convivientes- en grupos en espacios públicos o privados. Es obligatorio solicitar el Certificado COVID o prueba diagnóstica negativa para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, gimnasios y establecimientos de hostelería y restauración, y ocio nocturno. En establecimientos de hostelería y restauración, se limita el aforo al 75% en terrazas y el 40% en interior, con horario de cierre a las 1.00 horas de la madrugada.