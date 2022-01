Miles de residentes en las Islas se beneficiarán del varapalo a Hacienda

Imagen de varios turistas por el centro de Los Cristianos en el sur de la Isla. Sergio Méndez

Miles de extranjeros residentes en Canarias figuran entre los aproximadamente 60.000 que han sido sancionados por el Ministerio de Hacienda a cuenta del modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero, cuestionado ahora por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dado lo elevadísimas de sus sanciones y cuyas decisiones son de obligado cumplimiento en España.

Este modelo 720, creado en 2013 por el entonces ministro del ramo Cristóbal Montoro como medida antifraude, no ha sido invalidado per se en Luxemburgo, pero sí las multas inherentes al mismo al entenderlas abusivas y que se derivaban de la no declaración a tiempo de los bienes que se poseen en el extranjero.

Hay que tener en cuenta que, en cifras de 2020, los extranjeros residentes en Canarias sumaban un total cercano a los 300.000, y que el asunto que nos ocupa también afecta a las inversiones en criptomonedas, donde los casos de fraude se acumulan hoy en día en la Audiencia Nacional.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado que se modificará el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero.