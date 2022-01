Pedro Guerra: “El viaje’ es una vuelta a mis raíces musicales”

El cantautor güimarero Pedro Guerra. / Tamara de la Cruz

Por Benjamín Reyes

Pedro Guerra (Güímar, 1966) es uno de los cantantes canarios que más relevancia ha conseguido durante las últimas décadas. Y lo ha hecho gracias a un puñado de canciones con las que ha sabido tocar el corazón de la gente. No es uno de esos intérpretes que base su música en su imagen. Las letras de Pedro Guerra tienen la capacidad de extraer belleza de lo cotidiano. Ahora está presentando en concierto su nuevo disco: El viaje, que contabiliza el número 18 en su carrera musical. Sus dos próximos conciertos serán en las islas de Gran Canaria (Cicca, 21 de enero) y Tenerife (Cine Víctor, en la capital tinerfeña, día 22).

-’El viaje’ es su disco número 18. ¿Pedro Guerra ha alcanzado la madurez musical?

“No sé si he alcanzado la madurez musical. Siempre hay cosas que mejorar, aunque ya llevo más de 30 años de carrera”.

-El título de su álbum más reciente alude a una película no rodada por Fellini [‘El viaje de Mastorna’]. Usted tiene una canción titulada ‘El marido de la peluquera’. ¿Cuál es su relación con el cine?

“Me gusta muchísimo el cine. En el cine confluyen todas la artes. Hay música, hay escritura, hay fotografía… El cine es como el piano en el mundo de los instrumentos. El piano es un instrumento que casi engloba a todos los demás”.

-Actuar en Tenerife es como jugar en casa. ¿Canta más relajado cuando tiene la oportunidad de hacerlo en la Isla?

“No, la responsabilidad es la misma. Nací en Tenerife y evidentemente hay una conexión emocional importante. Las Islas Canarias es uno de los sitios donde me siento más querido, pero eso no significa que sea más fácil cantar aquí”.

-¿Tiene algún ritual antes de salir a escena?

“La verdad es que no. Mi ritual es el no ritual. Después de hacer la prueba de sonido me quedo en el lugar del concierto, en el camerino, y como algo. Después del concierto sí que me gusta fumarme un cigarrillo”.

-¿Que repertorio podrá escuchar el público asistente a los dos conciertos que va a ofrecer en Canarias?

“En esta gira de El viaje estoy haciendo dos tipos de concierto. Uno con la banda y otro en acústico. Aparte de interpretar los temas que forman parte de este último disco, también hago un repaso a canciones que integraron otros trabajos discográficos anteriores”.

-En este nuevo álbum propone un viaje sonoro por la música de Argentina, Cuba y Brasil. Ya en el primer disco que publicó en solitario, ‘Golosinas’, se palpaba la influencia sonora de estos mismos países. ¿Por qué le atrae la música de esos lugares?

“Es la vida la que me ha ido llevando a la música de estos países. Es la música que he escuchado desde que era un niño y por eso me ha influenciado de una manera muy directa. La música de Argentina, Cuba y, sobre todo, Brasil es la que define mejor mi trabajo en todo este tiempo. A este triángulo inicial se ha unido en El viaje la música del Archipiélago, que ya trabajé en profundidad en mi etapa con Taller Canario”.

-¿Qué le ha aportado colaborar con el productor Pablo Cebrián en este nuevo álbum?

“Pablo y yo nos hemos entendido bien. Hemos planteado El viaje como una vuelta a mis raíces musicales que estaban presentes en el disco Golosinas”.

-’Contamíname’ y ‘Debajo del puente’ son sus dos mayores éxitos. ¿Son su mejores canciones?

“No lo creo. Todas las canciones que he compuesto son importantes. Una canción te lleva a otra. Estos dos temas pueden ser los más populares, los que más han sonado, pero eso no los hace mejores canciones que otras. En todo caso, son canciones que han marcado un antes y un después, y permitieron que mi música fuera conocida”.

-Vive en Madrid desde 1993. ¿Que echa de menos de las Islas Canarias?

“Echo de menos muchas cosas. Vivir en Madrid tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Y Canarias tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Echo de menos la vida más relajada y el clima. Me encanta volver a las Islas”.

– Ha podido compartir escenario con muchos músicos a lo largo de su trayectoria. ¿Quién le falta?

“Me siento afortunado de haber tocado con muchos músicos a los que admiro, y con los que he establecido lazos. Me faltan pocos de los que están a mi alcance. Me gustaría tocar con Caetano Veloso”.