“Que termine ya la pandemia”, el mayor deseo de los quince alcaldes del Norte de Tenerife

La magia y la ilusión no son solo para los más pequeños. Los alcaldes del Norte de Tenerife también le han escrito a Sus Majestades para pedirles que cumplan sus deseos para el año entrante. Por mayoría absoluta y dejando de lado las siglas políticas, todos quieren salud para los vecinos y que se acabe de una vez la pandemia porque eso, además de recuperar la ansiada normalidad, permitirá retomar las actividades sociales, deportivas y culturales.

No obstante, también le han trasladado peticiones específicas para sus municipios: que se concreten las obras y proyectos pendientes, que no haya paro y que las arcas públicas sigan estables. Y aunque son conscientes de que todo ello no depende solo de Melchor, Gaspar y Baltasar, reconocen que “una ayudita es bienvenida”.

Todos han manifestado sus anhelos, unos de forma más escueta, como Francisco Linares, de La Orotava, quien les ha pedido “que todas las personas recuperen sus trabajos y el estado de bienestar que había antes de la pandemia y se terminen todas las iniciativas que siguen sin resolver”.

Su homólogo en Los Realejos, Manuel Domínguez, también lo ha hecho de forma muy concreta: Además de salud para los vecinos quiere la aprobación del Plan General de Ordenación “ya que significa inversión y empleo así como seguridad jurídica para cientos de hogares”.

Hubo pedidos más ambiciosos, como el del mandatario de Santa Úrsula. Juan Acosta quiere en 2022 oportunidades laborales para todos los vecinos y de manera concreta les encargó que hagan lo posible porque se resuelva la situación de urbanizaciones como La Quinta, que se pueda reabrir la piscina municipal y que la fibra óptica llegue a todos los hogares.

“Igualmente les pido ver cómo comienzan a hacerse realidad proyectos como la rotonda de la Cuesta de la Villa, el complejo deportivo de El Calvario o la remodelación de la TF-213”, escribió. La lista es extensa e incluye la recuperación del sector comercial y el de restauración y que se pueda mejorar la situación de las personas vulnerables.

Como alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, pidió a los Reyes de Oriente que el pueblo no tenga los problemas de agua que sufrió en 2021 y años anteriores y que avancen y salgan adelante los proyectos pendientes de obras “que no son pocos”, entre los que cita el auditorio municipal, la plaza de Las Cucharas, el asfaltado de calles y la mejora de los parques infantiles ya que quedó pendiente inversión de 2021 y tiene que ejecutarse en este ejercicio.

En lo que a aguas se refiere, los cuatro regidores de la Isla Baja coincidieron en un deseo que afecta a la comarca: la solución al problema y tratamiento de las aguas residuales.

“Además de otros propósitos para el municipio que implique el desarrollo laboral, empresarial y económico, les pido la aceptación por parte de Costas Madrid de las alegaciones a la nueva concesión administrativa de las piscinas municipales de Los Silos”, apuntó en su misiva la alcaldesa, Macarena Fuentes.

Antonio González Fortes también ansía que en 2022 los Magos de Oriente traigan el comienzo de la obra en el cine municipal, la finalización del embarcadero de Masca y el proyecto para Punta Teno, “para que los visitantes del barranco puedan hacerlo sin abandonar Buenavista del Norte”. Y por fin, contar con los proyectos para las dos primeras depuradoras naturales y empezar con su licitación.

José Heriberto González quiere la recuperación económica y que se reduzca el desempleo en Garachico, que terminó el 2021 con uno de los mejores regalos de las últimas décadas: ser el único municipio de Tenerife que entró de manera oficial en la Red de los Pueblos más Bonitos de España.

González dividió sus deseos: para la comarca, que se solucionen de una vez los problemas con los vertidos de aguas fecales y depuración y que se comiencen las obras de las carreteras de enlace con el Anillo Insular. Para la Villa y Puerto, seguir con la progresión turística, iniciar los trabajos en el antiguo empaquetado de plátanos, mejorar la seguridad de la Avenida en casos de temporales marítimos y lugares de baño, como la playa de La Caleta o la de El Guincho y de las medianías y la zona alta.

La alcaldesa de El Tanque, Esther Morales, coincide con su el regidor garachiquense en lo que a empleabilidad se refiere. No obstante, su carta incluye el deseo que se reduzcan y simplifiquen los trámites burocráticos para facilitar la inversión y la prestación “óptima” de los servicios públicos. Además, añade, “solicitamos la recepción inmediata de los fondos europeos para afrontar la recuperación económica y una transición energética ordenada que favorezca el respecto de nuestro entorno y el uso inmediato de las energías alternativas”.

Ezequiel Domínguez quiere que este año “la fortuna siga sonriendo a San Juan de la Rambla, pues por primera vez en décadas podemos presumir de tener en marcha o tener en un futuro próximo, grandes inversiones que van a suponer un desarrollo exponencial en el bienestar vecinal, el desarrollo cultural y la atracción económica y turística”.

Para una localidad acostumbrada a las convulsiones políticas de los últimos mandatos, el mandatario pidió serenidad “para que la calma, tanto política como social, siga siendo la tónica del municipio tal como ha sucedido en 2021”.

Juan Antonio García Abreu, alcalde de La Victoria de Acentejo, apostó porque los Reyes terminen la residencia de mayores y la escuela infantil, se pueda comenzar el futuro auditorio municipal y se ponga en marcha la tan ansiada rotonda en la Carretera General.

El regidor del municipio vecino de La Matanza, Ignacio Rodríguez, le ha solicitado a Sus Majestades que ayuden a terminar la ampliación de la Casa de los Mayores, que se reanude la actividad de la piscina municipal que se acaba de suspender por obras de rehabilitación dado que tenía problemas de filtraciones, que se continúe la mejora y ampliación del parque El Montillo y el albergue juvenil.

Colas en la TF-5

Su último deseo, que a su juicio “va por buen camino”, es que se adjudiquen y se inicie la variante de la TF- 5 para poner fin a las colas en la Autopista del Norte” y terminar con un problema que llevan décadas sufriendo los vecinos de esta parte de la Isla.

El alcalde sauzalero, Mariano Pérez, pidió que no suba el paro en el municipio que actualmente está estable. Asegura que en 2022 será clave para El Sauzal con obras que los vecinos llevan muchos años esperando.

“Algunas están empezadas y espero que culminen este año, como la plaza del Calvario, el consultorio médico del casco y la primera fase del cementerio municipal, la calle Real Orotava, la mejora de Los Corraletes, la mejora de los colegios y la señalización inteligente en todos los colegios”.

El máximo responsable del Puerto de la Cruz, Marco González, anhela que la ciudad “continúe cargada de optimismo ya que ha sido un ejemplo de equilibrio entre la seguridad sanitaria y la recuperación económica”.

Cita como ejemplo la apertura de nuevos negocios y la renovación del sector hotelero, “que han generado nuevas oportunidades de empleo que espero se multipliquen en este 2022 porque repercuten directamente en la mejora del bienestar de la gente”.

En el caso de Icod de los Vinos, su alcalde, Francis González, les ha solicitado “mucha valentía a los responsables políticos para reconstruir La Palma” y para la Ciudad del Drago, que el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Costas ejecuten el proyecto y pongan arena en la playa de San Marcos, y que la primera administración dé luz verde al último trámite para aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación.

Por último, José Daniel Díaz deseó que salga adelante el gran proyecto del Paseo Litoral para la costa de Tacoronte que junto con el saneamiento de Mesa del Mar y el Refugio de El Pris cohesionarán ambos barrios y dinamizarán la costa “como impulso al turismo que está ya, hoy en día, generando empleo y actividad en la zona”.

A diferencia de los más pequeños, los alcaldes y alcaldesas tendrán que esperar más tiempo para comprobar si Melchor, Gaspar y Baltasar cumplen sus deseos, aunque hay quienes ya lo dan por hecho, como Juan Antonio García Abreu, quien en la posdata de su carta escribió:

“Queridos Reyes Magos: nos hemos portado tan bien que merecemos que todos los proyectos para La Victoria sean una realidad en este 2022”.