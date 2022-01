Ramis: “No hay que recuperarse de nada porque no se ha perdido nada”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, repasó la última hora de su equipo. /DA

No queda otra que pasar página y dejar atrás el desafortunado derbi ante la UD Las Palmas, ya que mañana hay una oportunidad pintiparada para recuperar los tres puntos perdidos y seguir colocado en la rampa de lanzamiento a LaLiga Santander. Esa fue la línea maestra del entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, en la conferencia de prensa previa al choque de mañana ante la SD Amorebieta (20.00 horas).

“La derrota está olvidada, buscamos los tres puntos contra el Amorebieta. La derrota está reflexionada y llorada, esto va de abrir y cerrar puertas constantemente. Tienes que cerrar la anterior y abrir la siguiente para no estancarte. Este equipo no se ha estancado nunca, ha respondido bien. Los números dicen que es difícil que este equipo pierda dos partidos seguidos, pero eso puede romperse, no dice nada. Las semanas de este perfil trabajamos para ir de menos a más. Pocas horas después de perder un partido pasas las horas que pasas, pero vas a más durante la semana. Perdimos tres puntos, pero nuestra autoestima e ilusión no. La clasificación es el producto de todo lo que haces a lo largo de todas las jornadas, no de una, dos, o cinco”.

La derrota ante el eterno rival fue un jarro de agua fría, no solo para la plantilla, cuerpo técnico y Consejo de Administración, sino también para el entorno del club que estaba ilusionado con la trayectoria de su equipo y con ganas de dar la estocada a la UD Las Palmas. El tarraconense tiró de autoestima cuando fue cuestionado por como sentó al entorno la dura derrota del pasado domingo.

“No lo sé. Habría que preguntárselo de manera individual a cada persona. Yo veo un sentimiento de apoyo e ilusión. Perdimos tres puntos, nada más. Nuestra autoestima está por todo lo alto. No nos debemos autocastigar, hay partidos con minutos buenos y otros menos buenos, acierto y menos acierto. Las Palmas suele generar más de seis ocasiones dentro del área rival, y a nosotros solo nos hizo una. Nosotros tuvimos dos balones para empujar a la portería, son detalles importantes. Estamos en una situación privilegiada en la clasificación y la tenemos que defender. Este grupo es muy fuerte, no hace falta que se recupere de nada porque no ha perdido nada. Lo que queremos está enfrente nuestro, no detrás nuestro y lo vamos a perseguir con uñas y dientes y tratar de convencer al que no lo esté, y nos acompañe”.

Refuerzos

Con el Nuevo Año se abrió la segunda ventana de traspasos que se prolongará hasta el próximo 31 de enero. El CD Tenerife tiene intención de reforzar la plantilla y así lo refrendó el entrenador blanquiazul. “Estamos en contacto con Juan Carlos Cordero, venimos trabajando desde hace meses, no ahora, para complementar y reforzar al equipo. No sabemos cuánto va a afectar a la competición la situación sanitaria, hay que estar preparado y todo el mundo quiere reforzarse. Queremos sumar más recursos, pero el número de futbolistas depende. Tres mejor que dos, es difícil avanzar en los primeros días de mercado, primero hay equipos con más potencial. Por desgracia nosotros tenemos que esperar y ver qué se ajusta a las posibilidades del club”.

Ramis tiene muy claro el perfil de jugador que busca, se mojó en las posiciones que desea reforzar en este mercado de invierno, y tiró de ironía cuando se refirió a los perfiles que le gustaría fichar si dependiera de él. “Quiero un central zurdo, otro mediocentro, dos jugadores de banda, un jugador con 15 goles a la espalda…Eso es lo que quiero, pero no va a ser así porque no puede ser así. Hay unas prioridades, puestos más importantes o necesarios que otros, hay que establecer prioridades. Serán del orden de dos jugadores y de perfiles atacantes”.

Salidas

El tarraconense ni confirmó ni desmintió que pasará con dos jugadores que apenas han gozado de minutos: Alberto y Apeh. “Existe la posibilidad de que ambos salgan, pero no puedo decir cuánto de cerca o de lejos están esas posibilidades. En cuanto al resto de la plantilla no contemplo más salidas. El grupo está bien compensado y queremos mejorarlo en la medida que podamos firmar. En mi cabeza no, pero sabéis cómo es el mercado y pueden aparecer ofertas y llevarnos una sorpresa, aunque espero que no sea así”.