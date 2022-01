Santa Cruz admite que no cobra por sacar patinetes del depósito

Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz. Sergio Méndez

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife debatió ayer en el Pleno municipal una moción del Partido Socialista para la regulación municipal del patinete eléctrico. Una moción en la que la concejal Patricia Hernández aseguró que la capital tiene “un problema” con estos vehículos y aseguró que el Consistorio no está cumpliendo “ni con la ordenanza municipal, aprobada el 20 de diciembre de 2019, que regula su uso, ni con la ordenanza fiscal que exige el pago de una tasa para retirar cualquier vehículo cuando es llevado al depósito municipal”.

Hernández aseguró que, en función de las respuestas que le han proporcionado en el área de Movilidad, desde el pasado mes de noviembre los propietarios y usuarios a los que se les retira el patinete no pagan esta tasa. Extremo este que admitió la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, quien justificó que no se cobre la tasa porque la ordenanza fiscal no está actualizada.

Explicó Alonso que “hasta ahora se aplicaba la tasa relativa a motocicletas y bicicletas, de 15 euros, en vez de la de 70 que se aplica a los coches. Pero desde Tesorería nos han advertido de que no podemos cobrar esa tasa porque la ordenanza fiscal no recoge de forma expresa a los vehículos de movilidad personal (VMP), por lo que hay que hacer cambios en la ordenanza para poder cobrar la tasa de retirada”.

Según Alonso, el Ayuntamiento “está sancionando la falta de civismo” mediante la retirada de los patinetes de la vía pública, y añadió que “no actúa con afán recaudatorio”.

La exalcaldesa socialista respondió que ese dinero que no se está abonando por parte de las empresas, lo está asumiendo el Ayuntamiento, “vía impuestos, haciendo que los ciudadanos que no incumplen las normas paguen las malas prácticas de las empresas que los alquilan”. Patricia Hernández, que apuntó que en estos momentos solo hay seis patinetes en el depósito municipal, como consecuencia de que no hay penalización por sacarlos mediante el pago de esas tasas, también señaló que las empresas que gestionan el alquiler de estos vehículos de movilidad personal carecen de seguro de responsabilidad civil, algo que es obligatorio según la ordenanza municipal.

Respecto al anuncio por parte del Ayuntamiento de la creación de 51 plazas de aparcamiento para estos vehículos, así como la propuesta hecha a las empresas para que la facturación por el tiempo de uso finalice cuando se aparque bien, la concejal socialista criticó que se creen solo “51 plazas para 1.200 patinetes de alquiler, en 10 puntos de la ciudad, sin tener en cuenta los patinetes de uso privado”.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Matilde Zambudio, puso de relieve que “tenemos un problema con los patinetes eléctricos que ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos”.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, intervino antes de la votación que acabó rechazando la moción socialista, para puntualizar que “le corresponde a los técnicos, según las ordenanzas, establecer el cobro de las tasas”. El regido local matizó de esta manera que el hecho de que no se cobren no obedece a una decisión concreta, sino que “este grupo de gobierno pretende que todo el mundo pague lo que tiene que pagar”.