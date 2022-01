Torres, sobre los menores migrantes no acompañados: “La situación no es justa”

Imagen de archivo de un menor llegado a Canarias en patera en 2020 EFE/ Elvira Urquijo A.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, avanzó ayer que en la próxima Conferencia de Presidentes, en La Palma, va a solicitar “más compromiso” a las comunidades autónomas con la distribución de menores migrantes no acompañados. “La situación no es justa”, declaró ayer. Torres resaltó que en las Islas hay más de 2.600 menores bajo su custodia y que, a pesar de que se ha derivado a 208, es “insuficiente”. El mandatario asume que el marco legislativo actual impide exigir un reparto de los menores, pero no oculta que Canarias es un “territorio de frontera” y no puede absorber en exclusiva la atención de los menores por más que haya una partida de 50 millones en los Presupuestos Generales del Estado.

El jefe del Ejecutivo regional comentó que Canarias hace “un gran esfuerzo” en dar acogida, atención e integración a los menores. No obstante, arguyó que son “población vulnerable” que tiene muchas demandas, y al igual que ya ocurre con los adultos, que se trasladan hacia la Península, han de poder ser atendidos en otros territorios. En todo caso, reclamó que el asunto se aparte “de la lucha partidaria y el debate político”.

En la anterior convocatoria, el 22 de diciembre, Ángel Víctor Torres participó de manera telemática. Entonces, apoyó la recuperación de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y destacó la importancia de la vacunación, que en un año permitió que hubiera más de 38 millones de personas inoculadas en España. Además, aprovechó la ocasión para dar las gracias a sus homólogos por el “apoyo, cariño y sensibilidad” con La Palma.

Previamente, el 30 de julio, Torres asistió a la cita de Salamanca. Allí llamó a unificar el criterio judicial para establecer restricciones en la lucha contra el coronavirus, ya que las decisiones de los jueces variaban mucho de una comunidad autónoma a otra. “Hay 17 puntos de vista diferentes en las 17 comunidades, con sus respectivos tribunales de justicia superiores”, transmitió al término de la XXIV conferencia.