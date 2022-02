Educación aclara que la vacunación en los colegios canarios es voluntaria

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha señalado este viernes que la vacunación de la Covid-19 en los colegios a menores de 12 años es una cuestión de “voluntariedad de los centros” y de “compromiso” de los padres que firman un documento de consentimiento.

Armas ha indicado que el proyecto piloto de vacunar a los menores de 12 años en una vacuguagua que visita los colegios ha comenzado este viernes en centros de Gran Canaria y Tenerife, siendo el objetivo la colaboración con la Consejería de Sanidad para “avanzar en una cosa tan fundamental como es la vacunación de los niños menores de 12 años”.

“Nosotros lo que hemos hecho es poner a disposición de Sanidad los colegios que, de manera voluntaria, querían colaborar. Hoy ha empezado en un colegio de Vecindario, en el colegio Tinguaro, y espero que las cosas hayan salido bien. Aquí se trata de la voluntariedad de los centros y del compromiso de los padres, que con un documento firmado por ellos, consiente la vacunación de los niños y niñas que quieran”, ha explicado en declaraciones a los periodistas.

De este modo, ha matizado que aquellos colegios que “no quieran participar, no lo harán, y aquellos padres que no quieren que sus hijos no estén vacunados en los centros, sino en los puntos de vacunación, lo llevarán ellos”.

Armas se ha mostrado segura de que este pilotaje en varios centros “saldrá bien”, apuntando que el resto de centros que quieran “seguir en la misma línea, lo harán”, al tiempo que las familias “también pueden quedarse tranquila para que vean que se hace bien, que hay una enfermera, un médico y se hace a través de la vacuguagua que visita los centros y allí se hace la vacunación”.