El PSOE advierte sobre la posible caducidad del DUSI Anaga

El Ayuntamiento de Santa Cruz acoge hoy un Pleno Extraordinario en el que se abordarán varios puntos, entre ellos el estado de ejecución en el que se encuentra el DUSI Anaga. Según el PSOE, convocante del Pleno junto al resto de grupos de la oposición (UP y Cs), el equipo de Gobierno, al menos hasta hoy, no ha sido capaz de especificarle la fecha de finalización del DUSI, ya que, aunque defienden que tienen hasta diciembre de 2023 para finalizar los proyectos y justificar el gasto, el PSOE señala que en todos los documentos consultados, la finalización de estos proyectos se establece en 2022, por lo que no parece que el Ayuntamiento tuviera tiempo de terminar y justificar lo invertido. “Hemos solicitado el acceso a los expedientes pero no nos han proporcionado ningún documento en el que se refleje que el DUSI Anaga tiene autorización para finalizar en 2023”, explicó la exalcaldesa socialista Patricia Hernández.

El riesgo que se correría, de no contar con esa autorización específica para finalizar proyectos el año que viene, estaría en la obligación a devolver el dinero que se concedió, y que asciende a más de 17 millones de euros.

Desde el equipo de Gobierno se defiende el trabajo realizado hasta ahora y aseguran que no solo están en tiempo sino que, hasta el momento, ya se ha abonado o licitado para su ejecución el 68% del presupuesto del DUSI Anaga. Además aseguran contar con todas las certificaciones de gasto que les ha ido aprobando la Unión Europea.

Además del debate sobre el DUSI, también se abordará la Situación del Covid en Santa Cruz y las medidas tomadas, así como las afecciones del COVID en la previsión de actuaciones del Ayuntamiento, Sociedad de Desarrollo, Organismo Autónomo de Fiestas e Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).