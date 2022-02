Esta es la actuación íntegra que la canaria Cristina Ramos habría llevado a Eurovisión

Cristina Ramos interpretó su canción Heartless Game en el festival de San Marino ‘Una Voce Per San Marino’. DA

Finalmente no pudo ser. La canaria Cristina Ramos no representará este año a San Marino en Eurovisión pese a que ayer hizo una increíble actuación de su tema Heartless Game en el festival del país Una Voce Per San Marino.

La artista sorprendió ayer al público con su potencia vocal, con una introducción al más puro estilo ópera y aura misteriosa al comienzo de la canción. Sin embargo, el jurado profesional de San Marino, compuesto por los expertos Mogol, Simon Lee, Clarissa Martinelli, Susanne Georgi y Dino Stewart, consideró que la actuación no merecía estar entre las diez finalistas.

Finalmente, el elegido para representar a San Marino en Eurovisión será el cantautor Achille Lauro, artista originario de Italia que ha participado en festivales como el popular San Remo. Achille Lauro convenció al jurado con su interpretación de Stripper, una provocadora canción que volveremos a ver en próximo mayo en Turín, lugar en el que se celebra este año el Festival de la Canción de Eurovisión.

Aunque Cristina Ramos no vaya a ir este año a Eurovisión, no descartemos que en un futuro tenga una propuesta para representar a España en el certamen. Su talento y capacidad son indiscutibles. ¡Desde aquí le deseamos ánimo a Cristina!