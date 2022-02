La isla bonita, verde y llena de historia que mira al firmamento

El libro-guía está profusamente ilustrado con imágenes tomadas por el propio José Manuel Moreno, así como por diversos fotógrafos que han colaborado. En la fotografía, Puerto Naos / J. M. M.

No es sencillo buscar el origen del interés por La Palma de José Manuel Moreno, director de Publicaciones Turquesa. Sin embargo, el biólogo, fotógrafo y editor sí que recuerda cuándo surgió la idea de dedicarle un libro. Tras terminar la carrera de Biología, junto a otros compañeros trabajó durante dos años realizando el censo de las aves que habitan en la Caldera de Taburiente y entonces tuvo la oportunidad de recorrer la isla y conocerla en profundidad. Justo ese fue el momento en el que Moreno se planteó el objetivo de escribir personalmente un volumen que estuviese dedicado a la Isla Bonita, la Isla Verde o, también, la Isla de las Estrellas, que tanto le fascina.

“Siendo un territorio tan pequeño, de solo 708 kilómetros cuadrados -explica en una conversación con DIARIO DE AVISOS-, posee una enorme riqueza paisajística que es el reflejo, a su vez, de todos los ecosistemas que en ella se dan. Tiene alta montaña, pueblos perdidos en acantilados, un parque nacional impresionante, como es La Caldera de Taburiente, volcanes, el pinar, la laurisilva… Y también historia, cultura y tradiciones muy arraigadas. Cada municipio posee sus propios encantos…”.

UN TERRITORIO FASCINANTE

Este domingo, 13 de febrero, los lectores de DIARIO DE AVISOS podrán adquirir La Palma. Reserva Mundial de la Biosfera -un libro-guía que es la plasmación de la promesa que un día se hizo a sí mismo José Manuel Moreno-, por solo 10 euros más el precio del periódico.

José Manuel Moreno, director de Publicaciones Turquesa, es el autor del volumen. / DA

El volumen, que plantea un intenso viaje, al tiempo que sosegado y exhaustivo, por los múltiples atractivos que reúne el territorio palmero, surge también con el deseo de ayudar a que la isla recupere el pulso tras sufrir las consecuencias de la erupción volcánica en Cumbre Vieja, y una buena manera de hacerlo es invitando a visitarla a las personas que viven fuera de ella, para que contribuyan así a su recuperación económica, una experiencia que, por otra parte, no dejará de sorprender de una manera muy grata, prácticamente por cada rincón que transiten, a quienes decidan hacerlo.

“Primero que nada, la crisis volcánica ha sido una catástrofe -subraya el autor de La Palma. Reserva Mundial de la Biosfera-. Y por eso, qué menos que dedicarle este libro a todos los palmeros y las palmeras, y de una manera muy especial a aquellas personas que han resultado directamente damnificadas como consecuencia de la erupción”. “Pero al final de esta crisis hay que tirar para adelante y creo que toda iniciativa que ayude a ello tiene importancia, como este volumen que pretende que el visitante descubra las maravillas de los 14 municipios palmeros, descritas y fotografiadas prácticamente en su totalidad, y a la vez con el desafío de ser conciso, para que en un espacio tan limitado como es un libro pueda caber todo”, apostilla José Manuel Moreno.

Balcones de Santa Cruz de La Palma. J. M. M.

CONTENIDOS DIGITALES

La Palma. Reserva Mundial de la Biosfera consta de 152 páginas profusamente ilustradas con imágenes tomadas por el propio autor y los siguientes fotógrafos que han colaborado: Juan Agustín Pérez, Antonio Márquez, Sacha Lobenstein, Alexander Díaz, Concepción Valdivia, Van Marty, Domingo Trujillo, Julio López, Dominic Dähncke, David Rosario, David Moreno, Juan Coello, Javier Martínez Morán, Daniel López (IAC), Andrés Gutiérrez, así como del Cabildo de La Palma.

Los Enanos de las Fiestas Lustrales. / Juan Agustín Pérez

De igual modo, cada uno de los hitos de este itinerario que plantea al lector/viajero José Manuel Moreno va acompañado de un código QR, que enlaza con los contenidos digitales sobre el lugar en cuestión que brindan las diferentes administraciones públicas del que depende.

Roque de los Muchachos. / J. M. M.

“Este libro me ocupó tres años y estaba listo para publicarse poco antes del comienzo de la erupción del volcán, el 19 de septiembre. Entonces paramos la edición, porque consideramos que no era el momento de que saliera a la luz”, explica Moreno. “A partir de ahí -añade-, hemos incluido contenidos relacionados con la crisis volcánica y los drásticos cambios que ha supuesto para varios municipios”. A este respecto, el director de Publicaciones Turquesa alude a la presencia de imágenes, como la de la iglesia de Todoque, que se llevó la lava, que se han convertido en históricas de un día para otro, pues muestran un paisaje que ya no existe, o la propia fajana de Tazacorte que ganó terreno al mar.

La Caldera de Taburiente y la Vía Láctea. / Javier Martínez Morán

TURISMO ‘SLOW’

En la charla con este periódico, José Manuel Moreno no oculta su entusiasmo al enumerar los atractivos que muestra La Palma. “Es Reserva Mundial de la Biosfera, pero también se la describe como la Isla de las Estrellas, la Isla Bonita, la Isla Verde… Están las playas, los bosques de laurisilva, ese pinar que, a medida que vas ascendiendo, no te esperas que culmine con un paisaje de volcanes”, recalca.

“Es una isla de un turismo sosegado, tranquilo, slow, rural, y es adecuada para el turismo de aventura, para practicar senderismo, trail, mountain bike, parapente. La Palma es una Reserva Starlight, con lo cual también se fomenta el astroturismo. De hecho, muchos de los alojamientos turísticos poseen telescopios y hay varias zonas habilitadas para la observación de las estrellas”.

Cumbre Vieja. / Antonio Márquez

Pero, teniendo en cuenta todo esto, La Palma. Reserva Mundial de la Biosfera también aborda la prehistoria de la isla, con los aborígenes palmeros, los benahoaritas, y se adentra en la conquista de su territorio, a finales del siglo XV, y la influencia castellana, portuguesa, genovesa, francesa y flamenca que se desarrollaría de ahí en adelante. Y además de recorrer cada uno de sus 14 municipios, el volumen aborda las tradiciones, la artesanía, la gastronomía, los festejos populares y todos esos elementos que la convierten, en suma, en una isla única.