Ramis: “Todos los partidos en esta categoría son trampas”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife. / Sergio Méndez

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, repasó la última hora de su equipo en la tradicional conferencia de prensa previa al choque de mañana domingo, 17.15 horas, ante la AD Alcorcón. El técnico tarraconense recupera efectivos de cara al encuentro ante el conjunto alfarero. “No hay ninguna baja de última hora. Mañana (hoy para el lector) queda un entrenamiento para ver a jugadores que tienen alguna molestia. Rubén Díez ha entrenado con normalidad, Carlos Ruiz también y Nahuel Leiva también tiene el alta medica, pero debemos ser cautos con él”.

El entrenador blanquiazul no se fía ni un pelo del rival pese a tener pie y medio en la Primera RFEF. El último partido que ganó el Alcorcón fue el 10 de octubre ante el Burgos.

“Todos los partidos son trampa. No es una buena idea fijarnos en la clasificación. Nosotros sabemos que debemos hacer un buen partido para sacarlo adelante. Debemos hacer un encuentro completo, hacer un buen trabajo y todo lo que no sea eso, no nos da un buen resultado. Sabemos la clasificación la que es, pero eso define la trayectoria del curso. Todo el respeto para el rival”.

Ramis valoró al rival, que tiene la permanencia a dieciocho puntos, pero se mostró prudente pese a la pésima situación del equipo de Fran Fernández, Gio Zarfino y Manu Apeh, todos ellos con pasado blanquiazul.

“El Alcorcón es un muy buen equipo. Es verdad que no ha logrado continuidad en cuanto a resultados. Ningún equipo lo ha vapuleado y en líneas generales tiene mucho argumentos. En casa es un conjunto potente, tiene carácter y van a intentar revertir la situación hasta que los números digan lo contrario. El partido, como siempre, va a tener unos niveles de exigencia altísimos. Somos conscientes de la dificultad y vamos a tener que hacer un buen partido tener las máximas opciones posibles”, precisó.

El pasado jueves el Gobierno de Canarias rebajó las restricciones en cuanto a los aforos en espacios abiertos y cerrados. A partir de ahora el Heliodoro Rodríguez López podrá cubrirse en un 85% de su aforo total. Ramis mostró su alegría por la importancia que tiene que acudan el mayor número de aficionados para apoyar a su equipo.

“Estamos muy contentos. Ojalá pudiera haber sido antes. Hemos visto un Barça-Atlético de Madrid al 100% y nosotros al 50%. Ha sido un déficit, pero no cuestiono las decisiones sanitarias. La respuesta de la afición el otro día fue extraordinaria y para la próxima espero que sea mejor. Para eso nosotros deberemos hacer nuestro trabajo”.

Por último, Luis Miguel Ramis dijo estar encantado por la variedad que tiene en la delantera tras los dos refuerzos llegados en el mercado de invierno. “Estoy encantado porque tenemos mucha variedad en los jugadores que nos aportan verticalidad y elaboración en campo rival. Cuando te acercas a la portería rival, todo es más difícil y ahí tenemos futbolistas con diferentes características”.

Fran Fernández: “Estamos convencidos de ganarle al Tenerife”

El exentrenador del CD Tenerife y actual de la AD Alcorcón, Fran Fernández, analizó el encuentro ante su exequipo en la conferencia de prensa previa al choque de mañana, a partir de las 17.15 horas, en el estadio de Santo Domingo.

“Las sensaciones que transmite el Tenerife son positivas, también los datos. Es el equipo que mejor finaliza en la competición tiene mucha calidad individual y hacen un gran trabajo colectivo. Ha perdido uno de sus últimos 10 partidos, fuera de casa lo ganan casi todo. Va a ser muy difícil pero en esta categoría los últimos podemos ganar a los primeros y se ha podido ver. Vamos a seguir luchando, trabajando de la misma manera. No podemos seguir compitiendo igual y se lo he dicho a los chicos. Este equipo es el que mejor he entrenado en la última semana, pero me tiene desconcertado. ¿Por qué trabajamos tan bien, implicados, y nos bloqueamos en los partidos? Eso no puede ser, es momento de los hombres, no de los nombres, jugamos en nuestro campo y tenemos que ir a por los tres puntos pero de verdad, sin palabras, hay que hacerlo”.

Fernández se mostró convencido de que pueden ganarle al CD Tenerife pese a la mala dinámica en la que está inmerso el equipo alfarero, que no suma los tres puntos desde el pasado 10 de octubre cuando derrotó en Santo Domingo al Burgos (1-0) con un gol en el tiempo de prolongación.

“Ahora mismo estamos convencidos de que vamos a ganar este partido, pero hay que hacerlo. No podemos ir más allá que de mirar este partido”.