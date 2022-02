Santa Cruz registra casi 300 incidentes con patinetes desde junio de 2021

Los patinetes aparecen abandonados en cualquier sitio. Sergio Méndez

El PSOE volvió a llevar a la Comisión de Control lo que está pasando con los patinetes en Santa Cruz. En esta ocasión interpeló a la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, por los informes técnicos en los que se apoyó para dejar de cobrar la tasa de retirada de los patinetes del depósito municipal. Una comparecencia en la que Unidos Podemos dio a conocer los datos proporcionados por el Ayuntamiento en respuesta a una pregunta sobre el número de incidentes que se habían producido con patinetes en Santa Cruz durante 2021. Según esas cifras, desde junio y hasta la primera semana de enero de este 2022 se registraron casi 300 incidentes.

En cuanto al motivo de la comparecencia de Alonso, la concejala de Movilidad insistió en que “no se puede cobrar algo que no existe” en relación a que la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Santa Cruz no recoge los vehículos de movilidad personal. Además, insistió en que la decisión de no cobrar dichas tasas, que se comenzarán a exigir una vez se modifique la ordenanza municipal, “ha sido tomada por la empresa que gestiona el servicio y no tendrá, por tanto, coste para las arcas municipales”. Alonso además defendió que no necesitó de un informe para tomar la decisión de no cobrar la tasa, puesto que la imposibilidad de hacerlo le fue trasmitida de forma verbal por los técnicos.

La exalcaldesa Patricia Hernández le exigió a la concejala el informe en el que se ha apoyado para dejar de cobrar la tasa, puesto que “se cobró hasta noviembre, cuando se dejó de hacer”. “En qué persona, o técnico, se apoyó usted para dejar de cobrar”, insistió Hernández, quien acabó apuntando que “actuaremos en consecuencia si no aporta usted ese informe”.

Desde Unidas Podemos se pidió a la concejala “seriedad” con un asunto que está causando un grave daño a la ciudadanía. “Si el Ayuntamiento no es contundente con los incumplimientos, estos irán en aumento”, apuntó Yaiza Gorrín. La concejala de UP apuntó que, según los datos aportados por el propio Ayuntamiento, los incidentes con patinetes implicados han crecido en Santa Cruz desde el pasado mes de junio de forma clara. Así, según los datos que ofreció, entre junio y septiembre se registraron 21 incidentes con patinetes, mientras que de octubre a la primera semana de enero de 2022, esa cifra fue de 277.

Por parte de Cs, su portavoz, Matilde Zambudio, puso de relieve las contradicciones en las que, a su juicio, cayó Evelyn Alonso. “No comparto el mensaje que lanza de que no pasa nada porque no le cuesta al Ayuntamiento que no se cobre la tasa porque las denuncias demuestran que sí pasa algo”.

Alonso defendió que la Policía Local sigue haciendo su trabajo, sancionando, “multas que sí se cobran” y “retirando los patinetes que se dejan mal aparcados o se hace mal uso de ellos”.