Aleksandra Zaremba: “La UDG Tenerife Egatesa es una familia en la que predomina el buen rollo”

Aleksandra Zaremba, jugadora de la UDG Tenerife Egatesa, en acción. /UDG Tenerife

La UDG Tenerife Egatesa afronta el tramo decisivo de la temporada en una situación inmejorable. El equipo de Francis Díaz es tercero en la Primera Iberdrola lo que supone estar en posiciones Champions, para disputar la próxima temporada competición europea por primera vez en su corta historia. Además viene de apear al Valencia de la Copa de la Reina y hoy sabrá, tras el sorteo, el rival que le toca en suerte para los cuartos de final. Una de las artífices del gran curso del Egatesa es Aleksandra Zaremba, que es una habitual en el lateral derecho en el once inicial del equipo tinerfeño. Sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas para las categorías inferiores de la selección nacional, a la que acude con asiduidad. DIARIO DE AVISOS habló con la futbolista de origen polaco sobre el actual momento del equipo, y de su rendimiento individual.

-Muy satisfecha con el rendimiento de la UDG Tenerife ocupando uno de los tres puestos que dan acceso a disputar la Champions la próxima temporada.

“La verdad es que no nos esperábamos estar en donde estamos cuando comenzó la temporada, ya que desde un principio nuestro objetivo era la permanencia. Si estamos ahí es porque nos lo hemos ganado con esfuerzo y trabajo diario”.

-¿El buen rollo que hay en el vestuario es la clave para que las cosas marchen muy bien?

“La UDG Tenerife Egatesa es una familia en la que predomina el buen rollo. Es un equipo que siempre está unido pase lo que pase y esa es la clave para que lleguen los buenos resultados. Nos apoyamos todas las compañeras aparte del buen rollo que ha aportado el cuerpo técnico desde el inicio del curso, que es clave para entender en la posición que estamos y en el rendimiento que tiene el equipo”.

-La inesperada y repentina marcha de Aline no ha afectado al rendimiento deportivo del equipo.

“Aline era una de las piezas fundamentales en nuestro equipo, sobre todo a nivel grupal, vestuario y anímico, pero supimos sobreponernos a ello. Ahora ha llegado Noelia y su puesto va a estar muy bien ocupado. A Aline le deseamos lo mejor, aquí tiene su casa y cuando quiera puede volver porque el cariño del vestuario y de la afición lo va a tener para siempre”.

-¿Ve factible jugar la Champions la próxima temporada?

“La Champions no era nuestro objetivo de partida, pero en base al buen juego, buen rollo y al buen rendimiento del equipo hemos logrado alcanzar la tercera posición, pero aún queda casi toda la segunda vuelta y pueden pasar muchas cosas. En estos momentos no creo que sea oportuno hablar de ello, pero si nos permiten soñar lo haremos porque el equipo va a rendir al 100% cada partido”.

-En el plano individual está cuajando una gran temporada y es una de las fijas en el once de Francis Díaz.

“Estoy muy contenta por la temporada que estoy realizando, en lo que tiene mucho que ver la confianza que me da el míster y el cuerpo técnico, que siempre están pendientes de nosotras. Tengo que seguir así para continuar aportando mi granito de arena a la buena marcha del equipo”.

-Aleksandra es una de las futbolistas que están siguiendo clubes de mayor potencial deportivo y económico. ¿Su futuro está en la Isla o le gustaría dar el salto a otro club?

“Soy una jugadora joven y la verdad es que no me he planteado esa situación. No cierro puertas a nada, ya que quiero seguir proyectando mi carrera deportiva, pero es verdad que ahora estoy centrada en la UDG Tenerife y en acabar la temporada de la mejor manera. Sigo teniendo contrato aquí y no me he planteado mi próximo futuro”.

-Tras el descanso por el parón de selecciones vienen partidos muy importantes. El primer paso ya se dio con la clasificación para cuartos de final de la Copa de la Reina tras apear al Valencia, y este domingo afrontan un partido clave ante el Atlético de Madrid.

“Vamos a afrontar un tramo de temporada muy intenso y muy importante para nosotras. Toda la plantilla quiere seguir dando lo mejor en los partidos que restan. Esta semana nos estamos preparando con intensidad para sacar el mejor resultado posible”.

-La afición puede jugar un papel determinante en los partidos que restan por jugar en La Palmera.

“El grupo está muy contento con el apoyo que nos viene prestando la afición en La Palmera. Con su aliento nos impulsa en los malos momentos, y nosotras intentamos devolverles ese apoyo con buenos resultados y buen juego. La afición hace que el club crezca en todos los aspectos, y esperamos que nos sigan apoyando de la manera que lo están haciendo”.

-¿Qué objetivo se marca en su carrera como futbolista?

“Mi meta es seguir mejorando partido a partido. Mejorar los puntos más débiles de mi juego con el trabajo diario y con el apoyo del cuerpo técnico. Todo ello conlleva que pueda ser convocada con la selección, pero lo principal es mejorar día a día en los partidos para que esas oportunidades lleguen”.