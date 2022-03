Antonio Mata: “Tenerife tiene que tener un equipo arriba, como el de nuestra época”

Antonio Mata

Antonio Mata Oliveira, más conocido como Antonio Mata, nacido el 28 de agosto de 1968, pertenece a ese selecto club de jugadores que en Tenerife serán ídolos por el resto de la eternidad. Fue un jugador indiscutible y clave en el mejor CD Tenerife de su centenaria historia.

¿Quién no recuerda aquella pareja de centrales que formaban Mata y César Gómez? ¿Y quién podrá olvidar el gol que marcó este pacense en el Parken de Copenhague un 18 de marzo de 1997? Hoy justamente se cumplen 25 años de ese mítico tanto que eliminaba al Bröndby en el último minuto de la prórroga de una agónica eliminatoria de la Copa de la UEFA, el gol que ponía al Tenerife en las semifinales.

Un cuarto de siglo que ha pasado ya de uno de los goles más icónicos del tinerfeñismo. Mata revivió aquel partido ayer en el Círculo de Amistad XII de enero, donde fue invitado por la Cadena Cope para hablar de tal efeméride junto a otros exblanquiazules ilustres como César Gómez, Pinilla, Vivar Dorado o Jokanovic.

-Regresa a la isla en una fecha muy destacada, cargada de simbolismo y de muchos sentimientos. ¿Qué representa para usted este 25 aniversario

“La verdad es que es una fecha que te recuerda que ha pasado mucho tiempo ya. Fueron momentos muy buenos los que viví en la Isla. Siempre es un orgullo y una alegría volver aquí para recordar estos momentos. Yo sigo viviendo este tipo de aniversarios de manera especial. Le he dicho a mucha gente que estos recuerdos no se olvidan nunca. Para mí fue muy importante jugar contra el Brondby y es un momento que siempre estará presente. Para mi fue el partido más importante de mi vida, puesto que marco mi trayectoria”.

-¿También fue el gol más importante de su carrera?

“Por supuesto. Yo no fui nunca goleador. Es verdad que metí algunos goles en partidos, pero nunca tan importantes como ese. Nos dio pase a la semifinal contra el Schalke y por eso por eso se siente uno feliz y orgulloso de haber pertenecido a ese equipo”.

-Tendrá multitud de recuerdos de aquel partido, pero ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando se le nombra ese partido?

“Veníamos de perder en casa 0-1 y teníamos que ganar. Éramos un equipo que podía ganar tanto aquí como allí. Fuimos convencidos de que podíamos hacer un buen partido. El partido se puso muy bien, metimos el gol en el minuto 20 o 22 de Antonio Pinilla y, luego, estuvimos intentándolo hasta el final, hasta que llegó el minuto 118 de la prórroga y una falta al borde del área.Tuve la oportunidad de poder lanzarla y meterla”.

-Esa fue la jugada que te encumbró como el héroe de Copenhague?

“Son goles que marcan a uno mismo y que marcan a un club. Fue el pase a semifinales de la UEFA, que es la gesta más histórica del Club Deportivo Tenerife”.

-¿Es el CD Tenerife el club más importante de su carrera?

“Sí claro. Es verdad que me hice como jugador en el Málaga, pero los momentos más bonitos los viví aquí. Estuve ocho temporadas que fueron maravillosas y en los que viví momentos muy buenos. Crecí como jugador y tuve la suerte de jugar con compañeros con mucha calidad y buenas personas”.

-Aquel fue el Tenerife es más importante de la historia.

“Sí, pero las trayectorias que tienen los clubes están para romperlas. El ejemplo es el del Villarreal, que hasta hace unos años era un equipo que duraba muy poco en Primera, que bajaba, que subía, y ayer vimos eliminar a la Juventus. Yo creo que el Tenerife necesita tener un equipo en Primera por afición y por ciudad. Pero un equipo consolidado y tener opciones de hacer cosas importantes. Para eso hace falta hacer un proyecto serio y trabajar, mucho trabajo”.

-Decía Jorge Valdano que el fútbol es cíclico. El Tenerife paso una etapa muy buena, la mejor de su historia, luego ha tocado los infiernos con aquel descenso a Segunda B y ahora está otra vez intentando subir de nuevo a Primera División. Le va tocando ya probar, de nuevo, el dulce sabor del éxito.

“Todos los que hemos vivido aquí en Tenerife estamos deseando que el Tenerife suba a Primera, pero luego hay que hacer un proyecto. Como hizo Javier Pérez. Un proyecto de 10 años, que podía haber durado mucho más, ya que el año que descendimos teníamos muy buen equipo, pero se dieron unas circunstancias que al final propiciaron el descenso. La clave de todo éxito, aparte de subir, es hacer un proyecto y mantenerlo. Creo que Tenerife es una isla que tiene que tener un equipo arriba, como el de nuestra época”.

¿Está siguiendo al Tenerife este año?

“Sí lo sigo. No veo todos los partidos porque tengo cosas que hacer y tengo un hijo que juega al baloncesto, pero es verdad que cuando tengo la oportunidad, lo sigo”.

¿Qué le parece?

“El equipo ha mejorado. Ha conseguido muchas victorias fuera de casa y es un equipo que juega muy bien, especialmente las segundas partes. Ahora llega el tramo más difícil y el más importante, que es el que viene ahora. Este momento es la clave del ascenso. Ahora es cuando el equipo tiene que seguir muy concentrado y seguir ganando partidos. La prueba que tiene el lunes, que es el partido contra el Almería, es muy importante. Luego tiene que ir partido a partido y sumar y sumar. Los ascensos lo logran los equipos que hacen una recta final fuerte”.

-¿Ha podido hablar con Ramis?

“Con el ‘flaco’ me he encontrado varias veces. Cuando vengo a la Isla me veo con con él y con César. Él está muy ilusionado y contento. El equipo lo ha mejorado este año y lo tiene bastante cerca de conseguir el objetivo. Vamos a tener fe, confianza e ilusión”.

-Tener una buena plantilla es absolutamente necesario para subir a Primera, pero este proyecto parece que pivota sobre Ramis. Tiene un papel fundamental aquí el entrenador.

“Ramis está trabajando muy bien y su el equipo llega a subir a Primera, hay que seguir apostando por él con un proyecto en condiciones, con un equipo mejorado y dándolo todo. Esa es la clave del éxito”.

-¿Mantiene contacto con alguno de los jugadores que fueron compañeros suyo en el Tenerife?

“Tengo contacto con algunos más que con otros, como con César, Chano Julio Llorente, Quique Estebaranz, con el que estuve en el partido de La Palma. Con Agustín me habló de vez en cuando. Hay otros, como Jokanovic o Vivar Dorado, a los que hace mucho que no los veo. El pasado del equipo es importante, no solo el presente. Creo que se pueden coger cosas que se hicieron en aquel momento para trasladarlas a este momento con el fin de coger fuerzas y para ilusionar a la gente”.

-¿Qué está haciendo ahora Antonio Mata?

“Dejé de jugar y estuve un año entrenando a un equipo juvenil de Málaga. Ya lo dejé y me he volcado con mis hijos. Uno juega al baloncesto y tengo una residencia de ancianos, que también es un trabajo muy bonito”.

–¿Nunca le ha dado por seguir ligado al fútbol e intentar ser entrenado?

“Lo pensé al principio ,pero no es fácil. Creo que yo el momento del fútbol ya lo he vivido. Me hubiera encantado que uno de mis hijos hubiera sido futbolista, pero en este caso no ha sido así. Creo que el fútbol ahora se disfruta diferente”.