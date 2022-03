Canarias realizó durante el año pasado 564 trasplantes de órganos y de tejidos

Trasplante en el HUC. Foto FRAN PALLERO

Los profesionales de los hospitales de referencia del Servicio Canario de la Salud (SCS) realizaron 564 trasplantes de órganos y de tejidos durante 2021, según informó la Consejería.

De esta cifra, 184 fueron trasplantes de órganos -143 fueron de riñón, 23 de hígado, 17 de corazón y uno de páncreas, gracias a la generosidad de 97 donantes fallecidos y ocho vivos- y 380 trasplantes de tejidos.

Por hospitales, se registraron 73 trasplantes de riñón y uno pancreático en el Hospital Universitario de Canarias; 23 de hígado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; 70 de riñón en el Complejo Insular-Materno Infantil, y 17 trasplantes cardíacos el Hospital Doctor Negrín. Asimismo, durante el año pasado, el Hospital Universitario de Canarias, centro de referencia autonómico para el trasplante de riñón de donante vivo, realizó ocho de estas donaciones.

Llamamiento a la ciudadanía

El Servicio Canario de la Salud agradece a los donantes y a sus familias el gesto altruista, solidario y generoso de la donación que posibilita una segunda oportunidad a los pacientes sin otra posibilidad de curación.

A pesar de la satisfacción de estos resultados, no hay que olvidar que las listas de espera se actualizan cada día, por lo que desde el SCS se continúa animando a la ciudadanía a mantener estas extraordinarias tasas de donación, una de las más altas del mundo.

El gesto de decidir donar los órganos puede salvar la vida de una persona que en ese momento no cuenta con otra opción terapéutica que la realización de un trasplante, por lo que la conmemoración del Día Nacional del Trasplante constituye una buena ocasión para reiterar el llamamiento a pacientes y familiares a que se decidan a donar órganos y tejidos.

La tarjeta de donante expresa la voluntad de donar, pero no tiene valor legal. Por eso, además de solicitar dicha tarjeta, es muy importante que el donante comunique a la familia su deseo para que sea respetado. Esto significa que en el momento de fallecer, si pudiera ser donante de órganos, la familia va a tener que firmar el consentimiento para proceder a la extracción.

Corazón parado

Una técnica de trasplante pionera en Canarias ha dado una segunda oportunidad a Inmaculada Gómez, de 55 años, quien se convirtió en la primera paciente en las Islas que recibe un corazón que ya se había parado. Hasta este momento se desaprovechaban los corazones en esta situación.