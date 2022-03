Christian Gálvez habla sobre sus intenciones de ser padre

Christian Gálvez y Patricia Pardo, pillados por primera vez. | EL ESPAÑOL

La ruptura entre el famoso presentador Christian Gálvez (41 años) y la exgimnasta Almudena Cid (41) se desvelaba el pasado mes de noviembre de 2021, así como también se hacía pronto noticia el noviazgo del presentador con Patricia Pardo (38). Desde entonces, ambos no han escondido su amor en ningún momento y se han mostrado afectuosos en público. Y ahora, para dejar claro que la relación tiene futuro, Christian Gálvez ha hablado de una posible futura paternidad.

Por el Día del Padre, Christian Gálvez publicaba en Instagram una imagen junto a su padre a modo de felicitación: “Mi padre y yo practicamos el mismo deporte de riesgo: los dos damos nuestra opinión. La parte buena de todo esto es que mi padre ejerce a la vez de espejo y sombra: el espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja”, empieza diciendo.

“Papá, me encanta cuando me dices que si estoy atravesando un mal momento, siga caminando, porque lo malo es el momento, no yo. Tú lo llamas túnel. Y tus palabras me dan fuerzas para seguir caminando hacia adelante. Tus años son tu experiencia y, al mismo tiempo, tu lección. Pocas veces te pones filosófico, pero cuando lo haces, se me queda grabado en el corazón”.

“Si estoy deprimido, vivo en el pasado; me dijiste una vez. Si estoy ansioso, vivo en el futuro. Si estoy en paz, vivo el presente. Pues papá, tienes que estar tranquilo porque estoy en paz. Gracias a muchas personas que me quieren y, por supuesto, gracias a ti también.

El mensaje en el que Christian Gálvez se muestra abierto a ser padre

Sin embargo, lo que parecía un post dedicado a su progenitor, se volvió una indirecta a Patricia Pardo sobre un deseo de ser padre. Christian Gálvez terminaba la publicación diciendo: “Si alguna vez yo soy padre, ojalá sea para mi hijo, al menos, la mitad de lo que tú significas para mí.”

Con estas palabras, dejaba más que clara una declaración de intenciones sobre tener hijos, una realidad que no se produjo junto a Almudena Cid, aunque durante un tiempo tampoco lo descartaron. De hecho, ya tenían pensado los posibles nombres que les pondrían en caso de que llegasen, que serían Leonordo y Olimpia. Sin embargo, el momento nunca llegó y entre los rumores parecía que la razón era que la exgimnasta no se encontraba preparada.

Su actual pareja, Patricia Pardo, ya es madre de dos hijas (Aurora y Sofía) fruto de su anterior relación con el polícia Francisco Márquez. La relación entre ambos ya parece tan consolidada que no sorprendería que ahora tuviesen un hijo en común.