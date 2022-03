‘Cinco lobitos’ y ‘Utama’ ganan la Biznaga de Oro del Festival de Málaga

Imagen de la lectura del palmarés del XXV Festival de Cine de Málaga. / Twitter

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes del XXV Festival de Cine de Málaga otorgó ayer la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azua, y la de Mejor Película Iberoamericana a Utama, de Alejandro Loayza Grisi. El Premio Especial del Jurado fue para Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre.

La Biznaga al Mejor Actor la obtuvo Leonardo Sbaraglia por su trabajo en Almost in love, mientras que la de Mejor Actriz recayó ex aequo en Laia Costa y Susi Sánchez por Cinco lobitos. El jurado concedió la Biznaga a la Mejor Dirección a Alejandro Loayza.

La Biznaga de Plata a mejor actriz de reparto recayó en Debora Maria da Silva por la cinta brasileña A mãe y la de mejor actor de reparto fue para Nicolás Poblete por Mensajes privados. La de mejor guion fue para Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos.

La música de Cergio Prudencio fue premiada con la Biznaga de Plata por Utama. La que distingue a la mejor fotografía fue para Nicolás Wong Díaz por The Gigantes. Asimismo, el jurado de la Sección Oficial otorgó la Biznaga a mejor montaje a Rodrigo Saquel por Mensajes privados.

ROBERTO PÉREZ TOLEDO

El Premio Especial del Jurado de la Critica fue para Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre. Asimismo, la Biznaga de Plata. Premio del Público Flixolé recayó en Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. La sección Zonazine ha estado protagonizada por la película Lugares a los que nunca hemos ido, del cineasta canario recientemente fallecido Roberto Pérez Toledo.