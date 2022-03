Confirman que el actual trayecto del Corpus de La Orotava se instauró en 1536

El Corpus de La Orotava regresa este año con sus tradicionales alfombras

Agustín Monteverde, representante de la familia que inició en el siglo XIX la tradición de confeccionar una alfombra de flores en la puerta de su casa para celebrar el paso de la procesión del Corpus de La Orotava, anunció ayer que había encontrado un documento de un antepasado suyo en el que se dejaba constancia que el recorrido actual se instauró en 1536.

“El 14 de febrero de 1536, habiendo observado que la procesión no pasaba por su casa, le envió una carta al Obispo de Canarias quejándose por ello y éste emitió un edicto dirigiéndose a la parroquia para que a partir de esa fecha y para siempre, el Corpus de La Orotava, que ya venía celebrándose con anterioridad, debía pasar por la casa y realizar el recorrido”, el mismo que se hace actualmente, sostuvo.

“Creo que esta fecha es importante porque le pone partida de nacimiento al actual trayecto, y si no fuera por ésto, iría por otro sitio y lo que ocurrió después quizás no hubiera ocurrido”, declaró Agustín Monteverde. En concreto, se refirió a que si el recorrido no hubiera pasado por la casa de su tatarabuela, Leonor del Castillo, ésta no hubiera sido la impulsora de una tradición que se inició en 1847 y que se conserva en la actualidad: las alfombras de pétalos de flores y arenas volcánicas para engalanar a la Villa en su día grande de la Infraoctava que este año conmemora su 175 aniversario.

Programa del Corpus de La Orotava

Con motivo de esta efeméride, la Asociación de Alfombristas ha preparado un ambicioso programa cuyo presidente, Leo Rodríguez, detallo ayer en rueda de prensa. Se desarrollará entre los meses de abril y junio y que incluye la elaboración de una alfombra ‘por la solidaridad con La Palma’, un homenaje a la primera junta directiva del Corpus de La Orotava, además de un showcooking, una feria de flores y artesanía y la exposición 175 años entre pétalos, entre otros actos. A largo plazo, la Asociación trabaja con otros colectivos para poner en marcha la Federación Canaria de Arte Efímero.

En ese contexto, el concejal de Fiestas, Alexis Pacheco, aseguró que desde el Ayuntamiento “se trabaja intensamente” para que en 2022 las alfombras vuelvan a la calle después de dos años suspendidas debido a la pandemia.

En este sentido, valoró el “intenso trabajo” de los alfombristas para mantener y proyectar esta tradición, que es orgullo del pueblo villero.