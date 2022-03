El Auditorio de Tenerife propone una noche de ‘jazz’ con el Gino Marcelli Trío

Sergio Díaz, Gino Marcelli y Tomás López-Perea. / DA

El Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, ha programado para este sábado, a partir de las 19.30 horas en la Sala de Cámara, un concierto del Gino Marcelli Trío. El programa está formado por temas originales del propio músico italiano y de arreglos realizados por él mismo para obras del reputado compositor Ennio Morricone.

Este trío de jazz está conformado, además de por Gino Marcelli al piano, por los músicos canarios Tomás López-Perea, al contrabajo, y Sergio Díaz, a la batería. Algunos de los temas de Marcelli que sonarán durante el concierto son The Garden of the Simple, Strange Blues, Ángela y Landscape. Por otro lado, El bueno, el feo y el malo o Gabriel’s Oboe son ejemplos de los arreglos del músico italiano para obras de su compatriota Ennio Morricone que se podrán escuchar el sábado.

Nacido en Sermoneta (Latina, Italia), Marcelli es un activo compositor, arreglista, pianista y productor. A los nueve años se inició en la música con el profesor Mariano de Falco. En 1983 estudió armonía con el maestro Gianfranco Sordi, propietario del conservatorio de Santa Cecilia en Roma.

Su carrera lo ha llevado a los mejores escenarios de Europa, tocando con artistas como Leonard Johnson, Gerardina Trova, Andrea Bocelli, Mango, Tricarico, Tony Scott, Simple Minds, Feitless, Trilok Gurt, etc.

Marcelli también estudió piano jazz con Franco D’Andrea y Rita Marcotulli. En 1989 participó en el seminario Umbria Jazz, estudiando con el pianista Neil Omstead, profesor del Berklee College of Music de Boston. En el mismo año se trasladó a Milán y, con Stefano Cerri (bajo y baqueta) y Andy Surdi (batería y voz), forma Cerri Gas Station.

Las entradas para asistir al concierto se pueden adquirir hasta 15 minutos antes de que comience en la página web www.auditoriodetenerife.com; de forma telefónica, en el número 902 317 327, y en la taquilla, hasta el viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y el sábado, de 10.00 a 14.00 horas. La compra de las localidades supone la aceptación de las medidas implementadas por el centro cultural del Cabildo para hacer frente a la COVID-19, como el uso correcto de la mascarilla, que se pueden consultar en el sitio web del Auditorio de Tenerife.