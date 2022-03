El festival MiradasDoc proyecta este jueves los largometrajes ‘Mbah Jhiwo’ y ‘The Last Shelter’

Fotograma del film ‘Mbah Jhiwo’ (‘Ancient Soul’). / DA

La programación del Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradasDoc, comienza este jueves a las 16.30 horas con la proyección de cuatro películas que participan en el concurso internacional de cortometrajes en la sección oficial del festival. Se trata de Timkat, Listen to the Beat of our Images, Storgetnya -estreno nacional en MiradasDoc- y À la recherche d’Aline. El programa se completa con la exhibición de dos largometrajes, a partir de las 19.00 horas, Mbah Jhiwo (Ancient Soul), que concursa en la competición al mejor documental nacional y contará con la presencia de su director, Álvaro Gurrea, y The Last Shelter, aspirante al premio internacional al mejor largometraje.

Para acceder a la sala 1 del Auditorio de Guía de Isora, donde se exhiben todas las películas, es necesario comprar la entrada, al precio de un euro, en la página web de Tomaticket, en el enlace https://www.tomaticket.es/es-es/artista/festival-miradasdoc. También pueden adqurirse en el propio municipio, en el punto de información localizado en la plaza del Pueblo de Garachico, situada entre el Centro Cultural y el Auditorio municipal.

Además de las proyecciones de las películas de la sección oficial del festival, en el auditorio, hoy jueves continúan los programas del área de formación EnseñanDoc –que reúne a escolares de Secundaria en un plan de formación de público, enriquecido este año con prácticas de rodaje en un plató propio-; DocExprés -que ofrece a estudiantes de los ciclos formativos de Imagen y Sonido una experiencia de cine exprés para rodar un corto documental en una semana-; Taller de Crítica –para la formación de público–, y Creadoc, el laboratorio de desarrollo de documentales de creación y cine de realidad que MiradasDoc mantiene con el Gobierno de Canarias, una de las tres “incubadoras” de proyectos de MiradasDoc Market.

En el mercado de MiradasDoc se inician las sesiones one to one, de encuentros entre productoras y distribuidores, mientras continúa con su desarrollo el laboratorio de postproducción Debut Wip, en el que Manuel Muñoz Rivas colabora con cuatro directoras en el montaje de sus películas.

La primera sesión de proyecciones comienza a las 16.30 horas con la presentación de la producción portuguesa Timkat (13’ / 2021), en la que su director, Ico Costa, muestra la celebración que conmemora el bautismo de Cristo en el río Jordán para salvar a la humanidad, a la que la gente acude cada año para renovar su bautismo y garantizar así que alcanzarán el reino de los cielos. Le sigue Listen to the Beat of our Images (15 min / 2021 / Guayana Francesa, Francia), en la que Audrey y Maxime Jean-Baptiste combinan investigación de campo con procesos de edición de vídeo de archivo para dar voz a los 600 guayaneses que quedaron invisibilizados y silenciados tras haber visto sus tierras expropiadas para que Francia pudiera crear un centro espacial en Kourou con el que hacer realidad su sueño de conquista espacial

La primera sección de proyecciones continúa con el estreno nacional de Storgetnya (21’ / 2020 / Francia, Armenia), de Hovig Hagopian, que pone su mirada en la clínica subterránea de la mina de sal de Avan situada en la capital de Armenia, Erevan. A 230 metros de profundidad, hombres y mujeres andan para respirar con más facilidad. La actividad física y las consultas médicas marcan el ritmo de un mundo atemporal, en el que las vidas se entrecruzan y se cuentan historias. La coproducción senegalesa-suiza À la recherche d’Aline (27’ / 2020), presenta a la directora de este corto, Rokhaya Marieme Balde, en su regreso a su hogar en Dakar para hacer una película sobre una figura histórica. En ese proceso, el público conocerá la historia de Aline

En Mbah Jhiwo (Ancient Soul) (91’ / 2021 / España) Álvaro Gurrea muestra en la sesión de las 19.00 horas a Yono, un minero de azufre de Kawa Ijen, en su intento por recuperar a la mujer que lo abandonó, una situación que da pie a abordar las diferentes creencias por las que transita y que conviven en la realidad neocolonial de los Mares del Sur. La sesión de las 21.30 horas está dedicada a The Last Shelter, de Ousmane Samassékou(85’ / 2021 / Sudáfrica, Mali, Francia), donde se muestra la vida que transcurre en la Casa del Migrante, en Gao, Mali, un refugio en el límite meridional del desierto del Sáhara en el que se acoge a quienes transitan hacia Argelia o regresan de un intento fallido de alcanzar Europa.