El Observatorio Cultural Pérez Minik escruta hoy la figura de Óscar Domínguez

El filólogo e historiador del arte José Carlos Guerra Cabrera. / DA

El Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik celebra hoy miércoles (19.30 horas) en el Real Casino de Tenerife, en Santa Cruz, un nuevo encuentro en torno al libro. En esta ocasión pone la mirada en las vanguardias tinerfeñas a través de Óscar Domínguez: obra, contexto y tragedia, la más extensa y completa monografía que se conoce hasta la fecha sobre el pintor. Su autor, José Carlos Guerra Cabrera, charlará con Isidro Hernández, conservador de la Colección Óscar Domínguez (TEA Tenerife Espacio de las Artes). El acceso al acto es gratuito, con entrada libre hasta completar aforo.

José Carlos Guerra Cabrera, filólogo e historiador del arte, ha publicado este libro a partir de sus investigaciones en diversos archivos y bibliotecas internacionales: la BNF; la Bibliothèque Kandinsky; los Archives de la Ville de Paris; los Archives de Musée National Picasso; la Bibliothèque Michelet; la Bibliothèque de Sciences Po y la Bibliothèque Jacques Doucet. También en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés en La Corneuve; los Archives Nationales en Pierrefitte-sur-Seine; el IMEC, en Caen; la Bibliothèque des Musées Royaux de la Belgique, en Bruselas; The Tate Library Archives and Library, en Londres; The Getty Research Foundation en Los Angeles; Fondazione Giorgio Cini, en Venecia; Archivio Contemporaneo A. Bonsanti en el Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, en Florencia. Además, por supuesto, en los archivos de TEA Tenerife Espacio de las Artes y del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Isidro Hernández es doctor en Filología por la Universidad de La Laguna, su objeto de estudio fue Óscar Domínguez y el libro: la imagen poética surrealista a través de su obra. De 2001 a 2003 vivió en las ciudades francesas de Brest y Quimper, en cuya Universidad de Bretaña Occidental impartió clases. Ha participado de forma activa en varias muestras dedicadas a Domínguez, como La part du jeu et du rêve (Marsella, 2005), primera antológica dedicada en Francia al pintor tras su muerte. Asimismo, sobre el pintor ha comisariado las exposiciones Óscar Domínguez: una existencia de papel (2011); la muestra permanente en TEA, de 2014 a 2016, Óscar Domínguez entre el mito y el sueño (2014), y la exposición que comisarió con Pavel Stepanek, Óscar Domínguez en Checoslovaquia (1946-1949).

Tanto Guerra Cabrera como Hernández forman parte de la Asociación en Defensa de Óscar Domínguez (www.oscardominguez.org).