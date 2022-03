EN VIVO | CD Tenerife, 0 – Real Valladolid, 1

Tras una semana de muchas dudas, Luis Miguel Ramis dispone de los tres jugadores que durante la semana sufrieron COVID. No obstante, solo Sergio González entró en el once inicial. Mario González y Álex Corredera se quedaron en el banquillo. Debido a esto, Carlos Ruiz entró en el centro de la zaga para acompañar a José León, mientras que Sergio se fue a la medular para jugar junto a Míchel Herrero. Además, Enric Gallego reapareció en la punta. Además Carlos Pomares ocupó el lateral izquierdo ya vez que Álex Muñoz no entró en la convocatoria al haber estado con molestias toda la semana.

El partido tenía, desde el principio, toda la pinta de ser grande en todos los sentidos. Se medían dos equipos que pelearán por estar en Primera División hasta el final. El Tenerife quiso imponer su ley de entrada y empezó a llegar a los dominios de Masip con cierta frecuencia. A los dos minutos Mollejo cabeceó a las manos del meta pucelano. Fue esa la ocasión más clara de unos minutos de dominio local. Un dominio que rompió el colegiado Hernández Maeso, que poco a poco se fue convirtiendo en protagonista del partido.

A base de faltas a favor fue metiendo en el partido al Valladolid, que necesita muy poco para hacer las cosas muy bien debido a la enorme calidad que tienen sus jugadores. Mellot y Ramis fueron amonestados fruto de la desesperación. Precisamente fue en la acción donde Mellot se llevó la amarilla cuando el club vallisoletano se adelantó en el marcador. Falta lateral en la que hubo varios despistes en la zaga hasta que El Yamiq logró batir a un Soriano que antes sacó una mano espectacular, pero el rechace le llegó al delantero pucelano para marcar a placer. El tanto no subió al marcador de entrada, pues el asistente lo anuló en primer término. Tuvo que intervenir el VAR para darle validez al gol, ya que una pierna de Mellot evitaba el fuera de juego.

El Tenerife intentó sobreponerse a las muchas dificultades que presentaba el encuentro, pero le frenó al colegiado y el juego embarrado pucelano. El duelo apenas tuvo continuidad. Se paraba cada dos por tres, por las reiteradas interrupciones de los jugadores rivales. Solo cabe destacar en este periodo un remate alto de Bermejo cuando tenía toda la portería para marcar en el minuto 27. Gran ocasión que se fue al limbo.

Luego la ansiedad se fue apoderando de los blanquiazules, que entraron en el juego que quería tanto el árbitro como el Valladolid. Mollejo, Bermejo y Pomares fueron amonestados antes de que llegase el descanso.