Feijóo confirma que optará a la presidencia del PP

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este miércoles que ha tomado la decisión “precipitada pero meditada” de optar a la Presidencia del Partido Popular (PP), si bien ha avanzado que no se irá de Galicia por lo menos “en un mes”, en información recogida por ‘El Español’.

“Esta es una decisión que nunca pensé que iba a tener que tomar”, ha indicado Feijóo en un acto en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre. En él ha señalado que la profunda crisis de su partido en las dos últimas semanas le han obligado a tomar una decisión que “ni ha sido buscada, ni ambicionada”.

La reunión será a las 17.30 horas de la tarde en Santiago de Compostela, según ha precisado el presidente de la Xunta a la salida de la Junta Directiva Nacional del PP que se ha celebrado este mediodía en un hotel madrileño.

“LO HECHO NO ES DE RECIBO”

“Estamos absolutamente persuadidos de que lo que hemos hecho no es de recibo, la situación a la que hemos llevado a nuestro partido no la merecen no ya nuestros militantes, sino simplemente cualquier ciudadano con derecho a voto”, ha señalado el dirigente gallego en clara crítica a cómo ha gestionado la hasta ahora dirección popular la situación.

También ha querido agradecer todo lo que han hecho sus compañeros hasta ahora, puntualizando que aquellas cosas en las que hayan acertado las hay que mantener y profundizar y las cuestiones en las que se hayan equivocado las tendrán que rectificar.

En cualquier caso, considera que ha llegado el momento en el que los afiliados deben hablar con nitidez, libertad, sin presiones y con el único objetivo de acertar.

Cree que ahora los dirigentes tienen un voto “exactamente igual” que cualquier afiliado de cualquier pueblo de España y los que tienen responsabilidades tienen que escuchar y reflexionar y los militantes “tienen que hablar”.