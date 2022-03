Juan Carlos Cordero: “Larrea es un valor en alza”

Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife. /CDT

Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife, habló en los medios oficiales del club para explicar la renovación del futbolista madrileño Pablo Larrea hasta junio de 2024. “Seguimos dando pasos en la consolidación la estructura de la plantilla. En el tiempo que lleva con nosotros, pese a las lesiones, nos ha demostrado que es un jugador que reúne las condiciones para el mediocampo que necesitamos: da equilibrio, distribuye, roba y otorga mucha energía. Es un valor en alza para nosotros, de ahí esta apuesta y confianza en esta renovación”.

Cordero profundizó en las líneas maestras de la dirección deportiva en cuanto a futuras renovaciones, y reiteró las cualidades que reúne Larrea dentro y fuera del terreno de juego para prolongarle el vínculo a la entidad blanquiazul por dos temporadas más.

““Esto demuestra la total confianza en la persona y el jugador. Por tanto, pese al poco tiempo que lleva con nosotros, hemos tomado esta decisión a falta de dos-tres meses para el término de la temporada, demostrándole que es un jugador de presente y futuro. Es un refuerzo para esta fase final de la competición. Siempre nos ha aportado, tanto cuando ha entrado de inicio como cuando le ha tocado ingresar en las segundas partes. Siempre nos ha demostrado que puede ayudar desde fuera y desde dentro. Para nosotros, la mejor respuesta desde el club demostrárselo con una renovación, como así ha sido”.

El director deportivo blanquiazul analizó la actualidad del equipo tras romper el pasado domingo la mala racha de resultados con el triunfo en El Molinón ante el Sporting, de lo exigente que es LaLiga SmartBank y de los baches por los que pasan todos los equipos en un determinado tramo de la temporada.

“La Segunda División es una categoría dura y competitiva, incluso para los primeros clasificados, ya que pasan por fases donde también pierden puntos. Creo que ahí es cuando toca demostrar tranquilidad y estabilidad. Siempre ha habido confianza en esta plantilla y cuerpo técnico para salir lo antes posible de alguna mala racha. Ahora mismo, estamos en una posición y disposición para luchar junto a los mejores. Tenemos una ambición máxima, pero con humildad y los pies en el suelo, bajo esa unidad que ha tenido siempre este equipo”.

El futbolista madrileño volvió hace unas semanas a la dinámica diaria del equipo tras permanecer tres meses inactivo por causa de una rotura del recto anterior del cuádriceps derecho en el pasado mes de diciembre. Pese a ello, la confianza de la dirección deportiva y del cuerpo técnico es absoluta.

Cordero, con Covid

El CD Tenerife informó en un comunicado que Juan Carlos Cordero dio positivo en una prueba diagnóstica en Covid-19. La entidad señaló que el director deportivo se encuentra “en buen estado y aislado en su domicilio, aplicando los criterios de las autoridades sanitarias competentes”.

Larrea: “Súper contento y feliz de poder seguir vinculado a este histórico club”

Pablo Larrea mostró su alegría en los medios oficiales del club tras renovar con el representativo hasta junio de 2024.

“En el momento en que se me planteó esta situación por parte del club, les transmití que no habría problemas. Desde que llegué aquí el primer día, he sentido el cariño de la isla. Me siento súper contento y feliz de poder seguir vinculado a este histórico club. Estoy agradecido al club, cuerpo técnico, afición… Estoy muy contento por la confianza depositada en mí. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue mostrar esa gratitud y, a partir de ahora, seguir trabajando para devolver esa confianza”.

El mediocentro madrileño no tira las campanas al vuelo pese a la gran temporada del equipo, y tiró del tópico tan manido en el mundo del fútbol: de partido a partido. “Queda mucho. Creo que tenemos que ir partido a partido, siendo el más cercano el del Almería. Si pensamos más allá, nos equivocamos”.