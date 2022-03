Kika Fumero, directora del ICI: “No debemos parar hasta llegar a la igualdad que todos anhelamos”

La directora del Instituto Canario de la Igualdad (ICI), Kika Fumero. DA

La directora del Instituto Canario de la Igualdad (ICI), Kika Fumero, insistió este Día Internacional de la Mujer que no hay que “decaer ni parar” y continuar en la lucha constante “para llegar lo antes posible a un estado de igualdad que todos anhelamos y deseamos”.

Cuestionada por su valoración ante un nuevo 8 de marzo, aseguró que hay que “seguir avanzando en la igualdad entre mujeres y hombres, pero ese avance de los derechos de las mujeres y las niñas hay que mirarlo con perspectiva y visión histórica. No ha sido en línea recta, lleva altibajos y así se ha avanzado a lo largo de los siglos que nos preceden de lucha civil y del movimiento feminista. Efectivamente no cabe duda de los avances de los derechos humanos conseguidos a lo largo de estos años. No hay que decaer ni parar, seguir en esta lucha constante para llegar lo antes posible a una igualdad que todos anhelamos y deseamos, y que la sociedad nos debe”.

Fumero recalca que todavía hay techos de cristal que romper en el mundo laboral. “Insistimos en la brecha salarial. Es cierto que cada vez más a igual trabajo hay igual sueldo, pero las estadísticas no dicen lo mismo. No está en el sueldo general por desempeñar su labor, sino en los complementos, y ahí suelen salir cuestiones como la conciliación empresarial, social y familiar de las empleadas y empleados. En Canarias, la brecha salarial es más baja y corta si la comparamos a nivel nacional y europeo, pero no nos engañemos, se debe a que los salarios son más bajos”.

La directora del ICI también recordó que la mayoría de los trabajos precarios están ocupados por mujeres. “Los contratos con peores condiciones y los trabajos más precarios están ocupados por mujeres, sobre todo en el ámbito de los cuidados y de las tareas del hogar. En materia jurídica y normativa hemos hecho grandes avances, y ese amparo legal es importante, pero tenemos que llevarlo a la realidad para que sea efectivo y con un impacto en la vida de las mujeres. Eso pasaría por hablar con las empresas, darles formación y conseguir su compromiso. Tiene que haber una corresponsabilidad no solo familiar, sino social que implique a las instituciones y a los gobiernos, y una responsabilidad empresarial, que pongan las condiciones para que esa igualdad laboral que les compete pueda ser llevada a cabo de manera real y efectiva. Si no damos las herramientas y no generamos los instrumentos para poder implementarlo, difícilmente avanzaremos”.

Cuestionada por el acceso a puestos de mayor responsabilidad tanto en instituciones públicas como en empresas, Kika Fumero afirmó que “tenemos los mismos anhelos y metas que los hombres, estudiamos y accedemos a carreras universitarias en un porcentaje mucho mayor, sin embargo, ¿por qué se ven truncadas en el camino? Ahí es donde tenemos que incidir e insisto en el papel importante que tienen las empresas, porque al acceder a una entrevista de trabajo se ve como factor positivo un hombre con una familia e hijos e hijas, se califica como responsable y que producirá mucho más. Sin embargo, una mujer se ve como una amenaza para la producción”. Además, afirmó que “la dirección de la empresa debe estar en sintonía y sensibilizada con la conciliación, dar esa posibilidad y no poner obstáculos. Todos los eslabones de la cadena deben estar coordinados para que el engranaje y la maquinaria funcione”.

Sobre el último informe de la Diputación del Común que expone el desequilibrio de género en la Administración Pública de Canarias, la directora del ICI recordó que “cuando llegamos al Gobierno, uno de los primeros informes fue precisamente la fotografía y el reparto de cargos en las consejerías, las direcciones generales, las empresas y organismos públicos. El informe es un fiel reflejo de la sociedad que tenemos, está bien observar, comprobar y entender que todavía tenemos mucho camino por recorrer y los que ocupan los puestos de poder tienen que poner de su parte”.