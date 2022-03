Miguel Concepción: “Me gustaría tener un estadio de 35 a 50.00 espectadores”

Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife. /Sergio Méndez

Con motivo del 25 aniversario de la primera y única clasificación del CD Tenerife a las semifinales de una competición europea, COPE Tenerife organizó un programa especial en el Círculo de Amistad XII de Enero con la intervención de exjugadores blanquiazules como Antonio Mata, Antonio Pinilla, Vivar Dorado, César Gómez o Slavisa Jokanovic, además del actual presidente del club blanquiazul Miguel Concepción. El máximo mandatario del representativo repasó los temas más candentes de la actualidad deportiva del club como la pelea por el ascenso, nuevo estadio y las bodas de plata de la gesta europea.

Sobre esta efeméride, el presidente comentó que añoraba aquel CD Tenerife que fue el mejor de la historia blanquiazul. “Sentimos cierta nostalgia. A ver si algún día podemos pisar de nuevo la competición europea. Siempre hay que mantener la ilusión, fue un momento de gloria del Tenerife. No perdemos la ilusión por darle a nuestra afición esa gloria. Venía de ver fútbol de Tercera en La Palma. Vine a Tenerife y empecé a ver los partidos del Tenerife en Segunda B. Ver ese crecimiento del club, paso a paso, hasta llegar a Primera División y luchar contra la élite en Europa era el no va más, te ponía en otro plano”.

Concepción “disfrutó muchísimo” aquellos momentos, aunque “luego vinieron tiempos peores pero siempre hay que mantener la ilusión, esperamos recuperar parte de aquella gloria. Ver a Antonio Mata me transporta a aquella etapa, la vuelvo a revivir. Le felicito y le doy las gracias por lo que transmitieron a todos los aficionados”.

El representativo afronta un partido clave el próximo lunes ante el Almería si es que quiere luchar por el ascenso directo a LaLiga Santander. Miguel Concepción valoró el momento actual del equipo. ” Lo que siente la afición es ilusión por conseguir el objetivo y el club no va a escatimar esfuerzos para ganar el lunes al Almería y luego seguir en Burgos. Hay que sumar de tres en tres para lograr el ascenso directo. Es muy difícil, pero para los otros favoritos como Éibar, Almería y Valladolid también. Hay que mantener la concentración y la entrega, que los jugadores se lo crean. Hay que ganar cada partido para tener la oportunidad”.

El mandatario blanquiazul señaló que pueden dar la campanada en la lucha por el ascenso en el año del Centenario y se mostró optimista al respecto.

“Por presupuesto deberíamos estar más abajo, pero las cosas no son así. Podemos dar la campanada, respeto los buenos conjuntos que tienen los favoritos, pero estamos en año de Centenario, tenemos ilusión y un grupo comprometido. Hay fondo de armario en la plantilla para competir hasta el último partido. Estamos ahí, lo importante es que se está generando ilusión. El equipo está bastante compensando, todos suman. El equipo no tiene nada que envidiar a los punteros de la categoría. Si la suerte nos acompaña y seguimos en esa lucha, lo podemos conseguir. Es difícil, pero dependemos de nosotros”.

Nuevo estadio

Miguel Concepción no vio con malos ojos la construcción de un nuevo Estadio al considerar que el Heliodoro se ha quedado “absoleto”, pero lo principal en estos momentos es acabar las obras de la Ciudad Deportiva

“Esa idea está ahí. El Tenerife no debe decir no a nada de entrada, lucharemos porque esa idea se pueda plasmar en una realidad. Me gustaría tener un estadio de 35 a 50.00 espectadores, podría ser aprovechable. Sería dar un toque de modernismo. El Heliodoro está bien, pero tiene muchos años y se ha quedado obsoleto. Si trabajamos juntos podría conseguirse, pero para eso sería importante conseguir ascender a Primera División, y más este año del Centenario”.

Miguel Concepción ha adelantado también que “queremos también terminar este año la Ciudad Deportiva. El área metropolitana es grande para su ubicación, lo bueno sería que tuviera buenas comunicaciones para que todo el mundo pudiera venir, con transporte público y espacios de aparcamiento. Debería tener más cosas, como los estadios ingleses. Por la mañana son como un club social, con instalaciones de todo tipo, puedes pasar todo el día en el estadio, tiempo de ocio y después ver el partido”.

Para Concepción, el estadio “no debería ser un estadio solo para ir, sentarse y ver el partido, se tiene que disfrutar y sentirse cómodos pasando el día con la familia. Que se comente esta idea es bueno, en su momento presentamos un borrador de anteproyecto a Santa Cruz y La Laguna y ahora se puede recuperar, lo vemos con buenos ojos, pero lo principal ahora mismo es terminar la Ciudad Deportiva para que nuestros jóvenes tengan un sitio digno donde practicar fútbol”.