Indignación y temor por una oleada de robos en San Andrés

La heladería de la avenida Pedro Schwartz amaneció con la puerta forzada, lo que causa indignación y temor ante la oleada de robos en San Andrés / DA

Los vecinos llevan dos meses sufriendo una oleada de robos en San Andrés en la que el último de los incidentes tuvo lugar anoche, con el asalto a la heladería de la avenida Pedro Schwartz, que amaneció con la puerta del local forzada. Desde la Asociación de Vecinos de San Andrés muestran su preocupación por unos robos que han ido en aumento y que han sumido al pueblo entre el temor y la indignación. Admiten que están “asustados” por una situación que lejos de corregirse, ha ido en aumento.

“A la oleada de robos en San Andrés que se vienen sucediendo en el pueblo, esta semana se suman dos nuevos en apenas dos días. El martes robaron en una vivienda vacacional de la avenida Pedro Schwartz. Y anoche en la heladería de esta misma calle”, indican desde la asociación.

Cuentan que cada vez que se produce un robo llaman a la policía, que responde y acude, “sin embargo, vemos que las cosas no se solucionan”. “Tememos ya por la seguridad de los vecinos porque el índice de robos y la manera en que se llevan a cabo es alarmante”, añaden.

Esta nueva oleada de robos en San Andrés “no se ha vivido a este nivel nunca”

Los vecinos están asustados porque “esto que está sucediendo en San Andrés no se ha vivido a este nivel nunca”. Temen que algún vecino se encuentre en su casa al ladrón o ladrones y la cosa vaya a más. “De hecho ya ha pasado. “Lo único que consiguió escapar y la vecina no fue capaz de reaccionar, salió corriendo y la dueña de la vivienda no supo qué hacer”, detallan desde la asociación.

Desde El Pescador tienen muy claro que “si las autoridades no buscan soluciones nosotros vamos a plantear la posibilidad de salir a la calle a exigirlas. San Andrés no puede continuar de esta manera. Las autoridades tendrán que buscar soluciones. Lo que está ocurriendo de dos meses a esta parte es muy preocupante”. “Tenemos que dar un paso más. Ya está bien. Tememos que el día menos pensando esto acabe en algo malo”, concluyen.