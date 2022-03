Pérez critica a Clavijo por acusar al PSOE de ser extrema derecha. DA

El senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, aprovechó el debate de una moción para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsar un Pacto de Estado sobre migraciones y la distribución solidaria de los niños y adolescentes migrantes no acompañados para presentar una enmienda sobre la situación del Sáhara.

En este contexto, acusó al PSOE de actuar como la extrema derecha “por tratar de vetarlo vulnerando los acuerdos de las Naciones Unidas como un pequeño dictador que desprecia la legalidad internacional”.

El senador del PSOE, Santiago Pérez, aclarando que no fue el PSOE sino los servicios jurídicos quienes consideraban que la enmienda no cabía, le contestó que “si hubiera sido presidente de la comunidad canaria y hubiera ido a Marruecos a llegar a acuerdos con las autoridades marroquíes sobre actividades económicas que se sitúan en territorio sujeto a descolonización, consolidando por tanto el papel de Marruecos, me cuidaría de decir algunas cosas, aunque yo sé que usted en este tipo de cuestiones no tiene el menor recato”.