Drama en el sector primario de Canarias: “No aguanta mucho más”

Delgado aseguró que, si no se les ayuda, el sector “desaparecerá”.

La desesperación en el sector primario ya roza niveles dramáticos. A los múltiples problemas que ya vienen aparejados a este sector, que tiene márgenes de beneficios muy pequeños, se le une ahora un alza de precios (que ya venía de antes del conflicto bélico) que es “inasumible” para agricultores y ganaderos.

La presidenta de Asaga, Ángela Delgado, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que el sector primario de las Islas “no puede aguantar mucho más” y alertó de que, si no se le ayuda de forma urgente, “desaparecerá”. Los fabricantes de pienso ya alertaron ayer, en declaraciones a este periódico, que en un mes los ganaderos van a tener que empezar a sacrificar animales, puesto que no van a poder comprar pienso para alimentarlos. Ya hay muchas explotaciones ganaderas que han empezado a sacrificar cerdos y, según el Cabildo de Tenerife, el Matadero Insular ha aumentado los sacrificios estos primeros tres meses del año en comparación con los tres primeros de 2021.

Delgado recordó que la finalidad del sector primario es producir alimentos. “Las ayudas de la UE surgieron precisamente después de las dos guerras mundiales como ayudas a los productores para alimentar a la población. No perdamos esta perspectiva”, afirmó. “Si estamos subvencionados es porque entran en Europa productos de fuera que no pagan nada y provocan una competencia brutal”, subrayó. La presidenta de Asaga lamentó que constantemente se hable de autoconsumo en las Islas y “después no se le de estabilidad al sector que produce los alimentos. A los constantes cambios por la Ley del Suelo, las medidas sanitarias que Europa nos obliga cumplir y ahora la Ley de Bienestar Animal, se une esta subida de precios que se suma a la de la electricidad. “Si esto continúa así”, alertó, “terminaremos comiendo lo que nos manden de fuera de Europa, donde la seguridad alimentaria no es la prioridad, sino los precios”.

Delgado explicó que la incongruencia llega al límite de que se prohíben las jaulas en las granjas y, como en Canarias no hay terreno para instalar granjas, pues “lo más probable es que se vendan esas jaulas a Marruecos, que, a su vez, terminará vendiendo los huevos a Europa. ¿Entiende la incongruencia? ¿Esos huevos no tienen problemas?”. Delgado insistió: “Si no se dan ayudas directas a los ganaderos, dada la situación excepcional que se está viviendo, no se podrán producir alimentos en las Islas”.

Asprocan aseguró ayer que el fin de semana pasado la organización estuvo valorando parar los cortes de la fruta esta semana si seguían aumentando las cantidades bloqueadas en los puertos, “pero afortunadamente se han podido ir sacando los plátanos poco a poco”.

Los estibadores: “Están llegando los barcos más vacíos”

El Coordinador Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, explicó ayer que el paro de los transportistas está generando problemas en los puertos de la Península, donde está siendo ya “un problema” la acumulación de contenedores. Esta situación no se está produciendo en las Islas, puesto que, por el momento, no se está secundando la huelga, aunque ayer la FET anunció paros. “Lo que sí hemos notado esta última semana es que están llegando los barcos más vacíos” , indicó.