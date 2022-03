La familia del menor desaparecido en Santa Cruz confirma su localización

SOS Desaparecidos en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos en Canarias alertaba este sábado de la desaparición de Adrián Morales Foronda, de 14 años, que fue visto por última vez durante la tarde del pasado viernes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El caso fue considerado de alto riesgo por parte de las autoridades en la Isla.

Sin embargo, minutos después de la difusión, la familia del menor de edad ha confirmado su localización. El adolescente se encuentra en “perfecto estado”.

Desde la asociación habían pedido a todas aquellas personas que pudieran aportar información acerca de cualquier desaparecido en Canarias que se dirigieran a los teléfonos 642 650 775 y 649 952 957 y al e-mail sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es.

Luis Rabionet | Las desapariciones de menores de edad preocupan cada vez más en Canarias tras el aumento significativo que se ha producido en los últimos meses. Así lo ha confirmado a este periódico el coordinador de la asociación SOS Desaparecidos en el Archipiélago, Santiago Martín, quien advierte del peligro que supone no abordar la situación como un problema social que implique a todos los sectores. La plataforma, que actualmente mantiene activas siete alertas en las Islas, ha detectado que el rango de edad de los jóvenes que se ausentan de sus hogares o de los centros tutelados por el Estado ha descendido de los 16 y 17 años a los 12, 13 y 14.

En 2020 se notificaron 16.528 denuncias por desaparición de personas en España, un 37,78% menos que el año anterior, según los datos del Informe Anual elaborado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior. Pero esta cifra está condicionada por la pandemia de COVID-19, ya que entre marzo y junio, cuando el país se encontraba confinado por el primer estado de alarma, fue el periodo con menos denuncias registradas en el Sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH) en toda la década. Sin embargo, el 60% tenía entre 13 y 17 años. “El porcentaje nos asusta y lo vemos muy grave, porque estamos llegando a la línea de rozar el riesgo“, insiste Martín, que prevé que los datos correspondientes a 2021 serán peores.

En las redes sociales se empieza a frivolizar con este tema. Y es que numerosos usuarios reprochan a los chavales, y en muchos casos a sus familias, que se vayan de casa sin dejar rastro, pero lo cierto es que desconocen su realidad y, por ello, le restan importancia, lo achacan a un reto o piensan que se trata de una simple moda pasajera. “Algunos hacen juicios de valor sin tener ni idea de las circunstancias que rodean a cada menor desaparecido e ignoran lo cruel que puede ser para los padres ir a una red social y ver comentarios negativos sobre sus hijos“.

La asociación teme que las alertas empiecen a pasar desapercibidas y no se les dé la importancia que tienen, pues la mayoría de los casos se resuelve precisamente gracias a la colaboración ciudadana. “Cuando emitimos una alerta es porque necesitamos esa ayuda, no porque queramos justificar o cumplir con un simple procedimiento. Y el ejemplo es el último caso en Tenerife, en el que la chica fue localizada gracias a personas que la vieron e informaron de su paradero”. Asimismo, quiere dejar claro que no hay que esperar 24 ni 48 horas para presentar una denuncia ante las autoridades, “porque todavía dicen en algunos lugares que se invita a esperar y no es así. Hay que hacerlo de inmediato”.