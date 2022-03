Susto en la Subida a Palo Blanco

La Subida a Palo Blanco, primera prueba de la temporada de los campeonatos provincial e interinsular de rallys de montaña de la provincia, fue escenario de un accidente que pudo acabar en algo grave pero que, por suerte, quedó todo en un susto.

En un momento de la prueba, uno de los participantes, tras perder el control de su vehículo, fue a parar a la zona en la que se encontraban varios aficionados. El coche impactó contra un poste de madera, lo que amortiguó el impacto mientras uno de los espectadores tuvo tiempo para dar un salto a una zona de huertas.

En lo deportivo, Juan Carlos Brito, piloto de Evolución Car ha vuelto a conquistar un nuevo triunfo en la siempre imponente rampa de Palo Blanco, cita puntuable para el provincial e interinsular de montaña de Santa Cruz de Tenerife. A los mandos de su Nuevo Ford Fiesta R5+, el tinerfeño fue el más rápido de la jornada marcada por una buena climatología y ausencia de lluvia.Juan Carlos Brito llegaba a la Subida de Palo Blanco con un objetivo muy claro, ver las sensaciones que le transmitía el Ford Fiesta R5+ e intentar adaptarse a un coche muy diferente al Ford Escort WRC, con el que el pasado año finalizó tercero en este trazado.

Desde el primer contacto con los 5.520 metros de la prueba, Juan Carlos Brito rodaba a ritmo de récord gracias a su 3:16,988, un buen registro teniendo en cuenta que era la primera vez que se subía al Ford y, sobre todo, por la humedad que a primera hora de la mañana aún se mantenía en el asfalto tremendamente deslizante.

Pero por delante quedaban las dos mangas oficiales, a la postre, las que dan forma a la clasificación de cada prueba. En la primera de ellas, el de Evolución Car paraba el reloj en un espectacular 3:08,155, casi tres segundo por debajo del récord. A pesar del buen crono Juan Carlos Brito era relegado hasta la posición vigésimo séptima al sufrir una penalización de 1 minuto. En el último intento, en la segunda manga oficial el piloto del Ford Fiesta R5+, pulverizó el récord marcando un crono 3:04,592, dejando al segundo clasificado a más de 5 segundos.

De este modo, Juan Carlos Brito suma un nuevo triunfo en su corta carrera deportiva, marcada, especialmente, por las victorias logradas el pasado año a los mandos del Ford Escord WRC en los diferentes escenarios en los que los aficionados han podido disfrutar del espectacular WRC, que ya se encuentra en Alemania

“Esta victoria se la dedico a todo mi equipo, en las últimas semanas han hecho un trabajo increíble, que finalizaba en la jornada de ayer momentos antes de las verificaciones”, destacó Juan Carlos Brito nada más recoger su trofeo en Palo Blanco. “En cuanto a la carrera, me he divertido y en mi primera toma de contacto con el Ford R5+, me siento feliz y contento. Hemos corrido mucho, pero descubriendo las nuevas sensaciones que nos transmitía este coche, que por cierto desde que me subí a él me sentí muy cómodo, así que nos hemos dejado un cierto margen de seguridad, para seguir adaptándome”. “Es un triunfo muy importante para comenzar la temporada, pero vencer en Palo Blanco siempre es especial. Ya dije durante esta semana que es una prueba que me gusta”, aseguró el piloto de Evolución Car.