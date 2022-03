Pisco: “Si jugamos en Tenerife Top Training será una gozada porque podremos disfrutar de las mejores instalaciones que hay en la Isla”

Pisco, jugadora de la UDG Tenerife Egatesa, en acción en un partido contra el Barça. / Sergio Méndez

La UDG Tenerife Egatesa encara la recta final de la Primera Iberdrola femenina con el sueño de poder la próxima temporada jugar en Europa. Una de las jugadoras con más peso específico en la plantilla sureña es su capitana Raquel Peña Pisco, que habló para DIARIO DE AVISOS de los temas que sacuden la actualidad del representativo canario de fútbol femenino. La defensa grancanaria, que es una fija en las alineaciones de Francis Díaz es una consumada especialista en el balón parado por el guante que tiene en su pierna izquierda. También es una especialista en el lanzamiento desde el punto fatídico. El equipo tinerfeño afronta el domingo una nueva final con la visita del Real Betis a La Palmera. La temporada del Egatesa ya es para enmarcar, pero la guinda del pastel sería acabar en puestos Champions. Las guerreras podrán ganar, empatar o perder, pero su lucha, garra y compromiso están fuera de toda duda.

-¿Cómo ve las opciones de la UDG Tenerife Egatesa de jugar la próxima temporada en ‘Champions’?

“ Es cierto que seguimos vivas en la pelea por esa tercera plaza, que opciones claro que hay, pero no debemos olvidar el calendario que aún nos queda por delante. Nuestro principal objetivo es puntuar allá a donde vayamos sin la presión de estar obligadas a ganar si o si todo lo que nos queda”.

-Los ánimos del equipo como andan tras perder ante dos rivales directos como Atlético y Real Madrid?

“Nosotras seguimos trabajando cada día igual, éramos consciente de que en esos dos partidos se podían dar tres resultados, en los cuales fueron negativos para nosotras, pero ahí seguimos. Peleando por mantenernos arriba todo lo que podamos”

-El próximo domingo visita La Palmera el Real Betis. Las opciones de jugar en Europa pasan por derrotar al conjunto verdiblanco.

“Estamos con muchas ganas de volver a jugar en casa, con nuestra gente. El Betis no es ni será un rival fácil, vendrá a quedarse con los tres puntos y nosotras debemos de estar con la mayor concentración posible, para poder contrarrestar sus fortalezas y poder aprovechar todas nuestras oportunidades para que los puntos se queden en casa”.

-La temporada del equipo es de sobresaliente al igual que su rendimiento particular siendo una ‘fija’ en los esquemas de Francis Díaz.

“Es cierto que este año estamos haciendo una temporada para enmarcar, que ha día de hoy no hay ningún reproche pero este equipo quiere más, y quiere seguir mejorando. A nivel particular he tenido una evolución desde el inicio de la temporada hasta ahora, y espero poder seguir mejorando y poder acabar dando mi mejor nivel”.

-Pese a ser una de las veteranas de la plantilla, ¿hay Pisco para rato en la UDG Tenerife?

“Ojalá que sea así, que las lesiones de “gravedad” me sigan respetando, que mi estado físico y psicológico sigan fuertes y me ayuden a tirar de esto, y así poder ofrecer un par de años más a este deporte”.

–La próxima temporada, aunque aún no es oficial, se trasladan a Costa Adeje para jugar los partidos como local en las instalaciones de Tenerife Top Training. ¿Cómo valora ese cambio de domicilio?

“Como bien dices, aún no es oficial que nuestra sede sea en Adeje, especialmente en el Top Training. Pero bien es cierto que si es así, para nosotras será una gozada poder disfrutar de las mejores instalaciones que existen en Tenerife hoy por hoy, y poder así ir mejorando también nuestro rendimiento deportivo, debido a que tendremos mejores condiciones.

-Uno de los secretos del éxito de la UDG Tenerife Egatesa es la unidad y el buen rollo que hay en la plantilla. Uno de los pilares, Martin-Prieto, sigue sin renovar. ¿Preocupa que la delantera sevillana pueda abandonar el club el 30 de junio?

“A día de hoy la verdad que no estoy muy metida en el tema de las renovaciones. Es cierto que siempre preocupa que una jugadora como ella deje el club, como ha pasado otros años con otras jugadoras, pero también es cierto que todo seguirá su camino. Ella tomará la decisión cuando crea oportuno y seguro que será la mejor. Pase lo que pase, será apoyada por sus compañeras.

-Un mensaje para la afición cuya presencia en La Palmera se antoja imprescindible para amarrar todos los puntos que quedan por jugar en casa.

“Como digo siempre, para nosotras la afición es nuestro jugador número 12, ese que tira de nosotras cuando nos falta el aire, cuando nos faltan fuerzas, cuando las cosas no salen como queremos.. Por eso, para nosotras siempre es fundamental sentirnos arropadas por todos ellos, espero que este domingo estén ahí cuando el equipo salte al terreno de juego.”