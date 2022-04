Santa Cruz baraja retrasar a julio, tras el Carnaval, la nueva edición de Bonos Consumo

Alfonso Cabello. F. P

“Santa Cruz trabaja con los bonos consumo para ser lanzados después de mayo, aunque estamos terminando de ver las fechas con los comerciantes, porque teniendo el Carnaval en junio, no parece lógico ofrecer descuentos con los bonos en establecimientos hoteleros por ejemplo cuando sabemos que van a estar llenos”. Así lo explicó a DIARIO DE AVISOS, el concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, quien aprovechó para reclamar un mayor apoyo del Cabildo de Tenerife que acaba de anunciar una nueva edición de sus propios bonos comercio. “Echamos de menos el apoyo del Cabildo que nos ha dejado fuera de la primera parte que desarrolló el año pasado, con escaso éxito por otra parte. No podemos estar satisfechos con la gestión de esta herramienta a nivel insular que, tanto en Santa Cruz como en La Laguna, sí que fue un éxito. No entendemos por qué se dejó fuera precisamente a los dos municipios con mayor porcentaje de comercios de la Isla, con el 22% en Santa Cruz y el 18%”.



Cabello insistió en que “en el momento más delicado de la historia del comercio una administración de referencia está diluida, muy desaparecida. No parece razonable que estemos a uno de abril y aún no saben cuándo van a hacer su edición de bonos comercio, porque lo que nos han anunciado a los ayuntamientos es el uso del remanente de la anterior convocatoria que ni siquiera lograron agotar”. “El área de comercio del Cabildo llega mal y tarde a un momento histórico para el sector, y confieso que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz asistimos con preocupación a la desconexión más absoluta del Cabildo en este asunto”.



Según Alfonso Cabello, en la primera convocatoria de los bonos comercio insulares, “de los más de 8.000 comercios objetivo de todo Tenerife, solo se sumaron 169, y encima los lanzaron en Navidad, cuando lo lógico es que se promocionen en etapas de consumo valle”.

Next Generation

A pesar de la crítica abierta del concejal delegado del Sociedad de Desarrollo mostró su predisposición a echar una mano al Cabildo en la nueva convocatoria de fondos Next Generation que se ha conocido esta semana para planes de sostenibilidad turística. “Estamos hablando de 720 millones de euros, según nos informó el Cabildo este viernes, pero también quedó patente que no ha habido una conversación con los ayuntamiento y áreas de comercio, posibles beneficiarias de estos proyectos para que haya una coordinación insular a la hora de decidir cuáles se van a presentar a esta convocatoria. Santa Cruz se ha ofrecido a colaborar para la consecución o captación de más fondos dado que nosotros ya hemos logrado 5 millones en la primera convocatoria”.