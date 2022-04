La capital busca alternativas para que cobren los vigilantes del SH Lanzarote

Alfonso Cabello se reunió ayer con los sindicatos UGT, USO y CSIF. M. Torres

El Ayuntamiento de Santa Cruz mantuvo ayer una reunión con los sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa de seguridad del Consistorio capitalino, SH Lanzarote, que llevan sin cobrar sus nóminas desde hace meses.

El concejal de Organización, Alfonso Cabello, explicó a los sindicatos (UGT, USO y CSIF) que el Ayuntamiento tiene comunicados dos embargos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social que afectan a la empresa, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife, por un importe de 520.000 euros. “Esta situación bloquea o imposibilita que el Ayuntamiento realice el pago que tiene preparado de los meses de enero y febrero, que suman algo más de 300.000 euros”, explicó a DIARIO DE AVISOS el edil de Organización al término de la reunión.



En la reunión, Cabello avanzó a los sindicatos que “el Ayuntamiento se reunirá el martes con la Tesorería General de la Seguridad Social para intentar que el embargo no se haga efectivo si realizamos el pago de las facturas pendientes, porque la finalidad del ingreso es poder pagar las nóminas. Para ello, vamos a plantearle que nosotros paguemos las facturas al Banco Santander, que es el que mantiene un contrato con la empresa para el pago de las nóminas, por lo que, técnicamente, no estaríamos pagando a la compañía, sino a la entidad bancaria que mantienen un factoring (adelanta pagos de la empresa) con SH Lanzarote”.



En esa reunión, además, “queremos abordar no solo el pago de esas dos facturas, sino también ver cómo avanzamos en el pago de los siguientes meses. No hay que olvidar que este es un contrato que se vence en enero del 23 y en paralelo a la solución puntual nos preocupa la relación a lo largo de los próximos meses para garantizar el pago de las nóminas a los trabajadores”, concluyó.

El edil de Organización ya había anunciado que, en caso de que los problemas con la actual adjudicataria del servicio de seguridad del Ayuntamiento no se solucionen, no le temblaría el pulso para sustituirla por otra entidad que preste el servicio. Para ello, se han acelerado los trabajos para contar con un contrato marco en el que ampararse para llevar a cabo esa posible sustitución.

Los incumplimientos en el abono de las nóminas quedaron acreditados en un informe emitido el pasado 7 de marzo, lo que motivó la incoación del correspondiente expediente para la imposición de sanciones. En paralelo, el Ayuntamiento se ha reunido con la empresa para exigirle que corrija la situación, y con la Tesorería de la Seguridad Social para que levante el embargo y permita el pago del Consistorio de las dos últimas facturas.



Cabello apuntó que el Ayuntamiento “será inflexible y contundente a la hora de sancionar los incumplimientos de las empresas que prestan servicio al Ayuntamiento”. Asimismo, insistió en que no va a dejar pasar “ni un incumplimiento más” y que no le va a “temblar el pulso” si fuera necesario rescindir el contrato.