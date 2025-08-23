El 112 actualiza la información del accidente e incendio de un coche en la TF-1

Un accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) y el posterior incendio de un vehículo ocasionó importantes retenciones en la concurrida vía durante la tarde de este sábado.
El siniestro se produjo a la altura de la salida 66 de la TF-1, en sentido sur, en el término municipal de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tras una colisión entre dos vehículos, se produjo un incendio que afectó a la parte delantera del coche que colisionó por detrás. Efectivos de Bomberos lograron extinguir las llamas.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladó al centro de salud de Adeje a un varón de 21 años con crisis de ansiedad.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y Carreteras del Cabildo de Tenerife, que intervinieron en el operativo de asistencia y control de la vía.
➡️En este incidente el fuego afectó a la parte delantera del vehículo que colisionó por detrás.— 112 Canarias (@112canarias) August 23, 2025
