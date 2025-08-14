Un accidente múltiple paraliza la TF-5

Una colisión múltiple provoca grandes retenciones a esta hora de la mañana en la autopista TF-5.
El accidente se ha producido a la altura del acceso a Taco, en dirección Santa Cruz de Tenerife.
Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), de Carreteras del Cabildo de Tenerife y de la Guardia Civil trabajan en el lugar. Por el momento se desconoce el alcance de los posibles heridos.
Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que circulen por esta zona de la TF-5.
¿QUÉ HACER ANTE UN ACCIDENTE COMO EL OCURRIDO EN LA AUTOPISTA TF-5?
- Pida ayuda a través de:
– Teléfonos móviles o de coche llamando al número de emergencias 112.
– Puestos “SOS” instalados en la carretera.
– A través de otros conductores.
- Desconecte el motor del vehículo accidentado. Si no puede acceder a la llave de contacto, desconecte los cables que llegan a la batería.
- Inmovilice el vehículo con piedras, maderas o cualquier objeto que impida que pueda moverse.
- Si no hay riesgo de incendio o atropello, no intente sacar a los heridos. Espere que lleguen las asistencias.
- Si teme riesgo de incendio evacue a cada herido de la siguiente manera:
– Colóquese detrás del herido.
– Introduzca las manos por debajo de las axilas.
– Coja su mentón con una de las dos manos y apriételo contra su pecho.
– Con la otra mano tome el antebrazo y tire hacia arriba.
- Si el herido sangra abundantemente, tape la herida con mano o puño y presione con un pañuelo.
- Si el herido está inconsciente, acuéstelo de lado para evitar que se asfixie con su propia lengua.
- Si el herido es un motorista, no le quite el casco y mantenga en el mismo plano cabeza y torso.