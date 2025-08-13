Adiós a la mítica grúa de Santa Cruz: ha comenzado su desmantelamiento

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha dado inicio al desmantelamiento de la última de las grúas portainer que estuvieron operativas en La Candelaria Terminal de Contenedores S.A. del puerto tinerfeño, debido a su avanzado estado de deterioro estructural.
Se trata de una grúa PACECO G6, modelo MARK, activa en dicha terminal de la Dársena de Los Llanos, en el puerto tinerfeño, en la concesión otorgada en julio de 1995 y extinguida en febrero de 2011.
Este tipo de grúas está específicamente diseñado para la carga y descarga de contenedores desde buques en las terminales al efecto. Ofrecen una estructura metálica montada sobre rieles que puede desplazarse a lo largo del muelle y, su brazo, es capaz de extenderse sobre el ancho del barco para acceder a las diferentes secciones donde se apilan los contenedores.
En este caso, la PACECO G6, alcanzaba con su pluma izada los setenta metros de altura y su capacidad de carga era de treinta y cinco toneladas. Extendida horizontalmente, dicha pluma tenía un alcance de treinta y cinco metros, lo que suponía que, desde su posición fija, podía alcanzar dicha distancia hacia adelante para levantar y mover cargas.
Tal y como ha indicado el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, “en un procedimiento de esta envergadura su desmantelamiento se ha planteado bajo estrictas medidas de seguridad y una concreta planificación, estableciéndose hasta dieciséis fases de ejecución”. El objetivo, asevera, “es garantizar la integridad estructural durante todo el desmontaje y evitar cualquier riesgo para las operarios y el entorno portuario”.
Dispositivo para desmontar la grúa
Los trabajos a realizar contemplan la desconexión de sistemas eléctricos y mecánicos, el desmontaje de estructuras metálicas y el aseguramiento de cada componente para su posterior manipulación y gestión integral de los residuos generados.
Para desarrollar la operativa se cuenta con el apoyo de dos grúas auxiliares —una telescópica y otra de celosías— y se iniciará retirando elementos no estructurales, como la caseta de máquinas, el spreader, pieza de enganche de los contenedores, y la cabina de control. En este procedimiento hay que asegurar que en ningún momento la estructura a desarmar se encuentre en estado de inestabilidad, de ahí la necesidad de contar con el citado plan de actuaciones al efecto.
Más concretamente, las primeras fases implican la retirada de los cuatro módulos que conforman la pluma del lado mar, con un peso total de 32 toneladas, seguidos por la viga de remate y las vigas de la pluma trasera, que suman 38 toneladas adicionales. La última fase será la de retirada de las vigas carril a nivel de suelo.
El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Reciclajes y Demoliciones Industriales JM, S.L., con finalización prevista para el 5 de septiembre. Los trabajos suponen una inversión de 256.121,30 euros.