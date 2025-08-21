Un menor de 5 años hospitalizado en Tenerife por ahogamiento

Un menor, de 5 años y nacionalidad polaca, ha sido trasladado al hospital este jueves tras sufrir un ahogamiento incompleto en la piscina de un complejo hotelero en el municipio de Adeje.
El suceso se produjo en la calle País Vasco pasadas las 11:00 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El menor fue rescatado con síntomas de ahogamiento y atendido en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). En el momento inicial presentaba un cuadro de carácter moderado.
Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospiten Sur.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del SUC, además de agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.
Los ahogamientos no cesan en Canarias
El suceso de Adeje no ha sido el único registrado esta semana en Canarias, donde se han producido otros dos rescates por ahogamiento en piscinas y zonas de baño.
Un hombre resultó gravemente afectado este miércoles tras sufrir un ahogamiento incompleto en la piscina de un complejo situado en la Avenida Krogager, en Tinajo (Lanzarote).
El CECOES recibió la alerta a primera hora de la mañana, en la que se informaba de que el afectado había sido rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria. Los socorristas iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada del SUC, que continuó con técnicas avanzadas.
En el momento inicial de la asistencia presentaba síntomas de ahogamiento de carácter grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Otro rescate en La Laguna
El pasado lunes, un hombre de 83 años fue rescatado en estado crítico en las piscinas naturales de Bajamar, en el municipio de La Laguna, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el agua.
Los socorristas del servicio de Salvamento en Playas sacaron al afectado e iniciaron maniobras de reanimación, que fueron continuadas por el personal del SUC con técnicas avanzadas hasta conseguir revertir la parada.
El hombre fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias. En el operativo intervinieron también una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Policía Local.