El calor extremo obliga al Gobierno de Canarias a elevar la alerta en Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este jueves, 7 de agosto, la situación meteorológica adversa en el Archipiélago, en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La nueva declaración modifica y amplía la situación vigente desde el martes 5 de agosto, elevando el nivel de riesgo en varias islas ante el empeoramiento de las condiciones.
Con esta actualización, Tenerife pasa de prealerta a situación de alerta, al igual que Gran Canaria, que se mantiene en el mismo nivel. Por su parte, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro permanecen en situación de prealerta, vigente a partir de las 08.00 horas del viernes, 8 de agosto.
El cambio se justifica por la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, que apuntan a un episodio de calor de larga duración, con temperaturas máximas que alcanzarán o superarán los 39 grados en zonas de medianías y cumbres de Gran Canaria y Tenerife, así como mínimas tropicales que podrían no bajar de los 27-30 ºC en muchas áreas.
El riesgo es especialmente alto en el este, sur y oeste de Tenerife, así como en las cumbres y vertientes sureste de Gran Canaria, donde las temperaturas más extremas se registrarán entre el sábado 9 y el lunes 11 de agosto, aunque el episodio podría prolongarse hasta el miércoles 13, según la Aemet.
El resto de las islas también experimentará un ascenso térmico notable. En La Palma, La Gomera y El Hierro, las máximas rondarán los 36-38 ºC, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se esperan valores similares en las zonas de interior y vertientes sureste.
Ante esta situación, se recomienda a la población:
- Permanecer en lugares frescos o climatizados.
- Evitar actividades físicas durante las horas centrales del día.
- Beber agua con frecuencia y evitar bebidas alcohólicas.
- No dejar a personas vulnerables dentro de vehículos.
- Consultar con profesionales sanitarios si se está en tratamiento farmacológico.
La Dirección General de Emergencias también ha emitido instrucciones a los cabildos insulares para reforzar la prevención de incendios forestales, establecer puntos de vigilancia, y valorar el cierre de actividades al aire libre en caso necesario.