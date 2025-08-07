La Aemet lo confirma: la ola de calor en Canarias durará más de lo previsto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este jueves su previsión sobre la ola de calor que afecta a gran parte de España, incluyendo el Archipiélago Canario, con un alto grado de probabilidad (80%) de que la situación se mantenga al menos hasta el miércoles 13 de agosto.
Solo el área cantábrica se libra de este episodio extremo, que combina altas temperaturas máximas y mínimas, acompañadas en algunos casos por fuertes rachas de viento y tormentas aisladas.
Canarias: hasta 40ºC en zonas altas y mínimas tropicales
En Canarias, donde el calor ya se ha hecho notar desde el martes, la situación se agravará en los próximos días. La Aemet advierte de un ascenso progresivo de las temperaturas, con valores que podrán superar los 35-38 ºC desde este jueves en medianías y zonas altas.
El pico del episodio se espera entre el sábado y el lunes, cuando se podrían alcanzar los 40ºC e incluso extenderse el calor a zonas más bajas del litoral.
Además, las temperaturas mínimas seguirán siendo anormalmente elevadas, especialmente en las vertientes sur, donde se prevé que no bajen de los 26-28ºC, un factor que aumenta el riesgo para la salud y cumple con los criterios para declarar también ola de calor en el Archipiélago.
Península: hasta 43ºC en los valles del suroeste y nordeste
En la Península, la situación tampoco mejora. La masa de aire cálido y seco de origen africano, combinada con la alta insolación propia del verano, seguirá elevando los termómetros. Hoy jueves y mañana viernes se superarán los 36-38 ºC en buena parte del interior, y se podrán alcanzar los 40 ºC en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.
También se espera la formación de tormentas aisladas en zonas del interior, especialmente en el entorno de las Béticas y otras áreas peninsulares, con rachas de viento localmente muy fuertes.
De cara al fin de semana, las temperaturas seguirán subiendo en el suroeste peninsular y el valle del Ebro, donde se prevén 40-42 ºC, mientras que en el área cantábrica bajarán momentáneamente el sábado para volver a subir el domingo.
La próxima semana, calor persistente
Para lunes y martes de la semana próxima, se espera que el calor se intensifique aún más en el interior del nordeste y suroeste peninsular, con valores que podrían alcanzar los 41-43 ºC en las principales depresiones de ambas zonas.
A partir del miércoles 13, aunque la Aemet apunta a un probable descenso térmico, especialmente en la mitad occidental, las temperaturas seguirán siendo anormalmente altas.
Las mínimas, por su parte, se mantendrán muy elevadas en gran parte del país, sin bajar de 23-25 ºC en el centro, sur y litoral mediterráneo, y con una tendencia ascendente más marcada en el norte.