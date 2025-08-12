Ángel Víctor Torres, tras los primeros traslados de menores de Canarias: “El Gobierno actúa con rigor, compromiso y sin improvisaciones”

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, transmitió ayer que, con el primer traslado a la Península de menores solicitantes de asilo, el Gobierno “cumple con Canarias”, ante la saturación de sus centros, y enfatizó que seguirá haciéndolo con el resto de las salidas programadas.
“A esta hora ya están viajando los primeros 10 menores solicitantes de protección internacional desde Canarias hasta recursos habilitados por el Gobierno de España en la Península”, escribe en la red social X. “Y lo hacemos en coordinación con Canarias. Con rigor, compromiso y sin improvisaciones. Lo hacemos garantizando el derecho superior del menor, acompañándolos en todo momento. Con este primer traslado, el Gobierno de España cumple con Canarias -por la saturación de sus recursos-; cumplimos con el mandato judicial, y, sobre todo, cumplimos con estos niños y niñas que están protegidos internacionalmente por la complicada situación de su país. Y seguiremos cumpliendo con el resto de traslados programados”.
Comienza a ejecutarse, por lo tanto, el auto que el Tribunal Supremo dictó en junio el Tribunal Supremo por el que instaba al Ejecutivo central a adoptar medidas urgentes para los más de mil menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo. Estas derivaciones son el inicio de los traslados que se realizarán cada semana, desde Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria. La idea es ir transfiriendo a unos treinta en cada turno.
Durante una entrevista en Las Mañana de RNE, el presidente del Gobierno de Canarias comentó que “hay cierta improvisación y quizás falta de concreción”. Fernando Clavijo apuntó que se ha solicitado un protocolo para el traslado de estos menores, porque, ilustró, los que partieron ahora tenían que haberlo hecho “la semana pasada”, pero la Administración General del Estado “no comunicó la identidad de los cuidadores” que los iban a acompañarlos. Ni siquiera, añadió, los nombres de los niños que van en esa próxima remesa, este jueves o el viernes.
MÁS DE 5.000 MENORES
En una nota de prensa, el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francis Candil, ha expresado su preocupación por la “lentitud” con la que se acomete el traslado de los menores inmigrantes solicitantes de asilo: “Hay algo más de 1.000 menores con protección internacional. Canarias acoge a unos 5.200 menores inmigrantes no acompañados y necesitamos que se incremente el número de traslados de todos ellos”.
Entre las reacciones de las comunidades autónomas, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de Madrid, Carlos Novillo, censura la “nefasta gestión” del proceso y aconseja a Fernando Clavijo que ponga el foco “donde se le está generando el problema”. Además, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, afea la “frivolidad” del Gobierno.
En este contexto, Amnistía Internacional urge a las autoridades a garantizar una “acogida digna” para estos menores ante la “oleada de mensajes de señalamiento y criminalizadores basados en bulos” racistas vivida este verano. Esta petición se une a la de Unicef España, que incide en la necesidad de crear “una unidad multidisciplinar” nacional “de apoyo a la infancia migrante en emergencias” y unas partidas presupuestarias.